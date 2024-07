La pareja viral de TikTok “Medialuncita” lanzó una yerba mate y causaron polémica en Twitter

Samantha Trottier, originaria de Dakota del Norte, Estados Unidos, se formó en programación y se dedica a la creación de contenido en TikTok e Instagram como hobby. Su pareja, es Hernán Regiardo, de Arequito, Santa Fe, y ambos se conocieron durante un viaje en Indonesia.

Juntos han fundado una agencia de creación de contenido llamada Mate Society, aprovechando el éxito de su cuenta de TikTok, Medialuncita, que cuenta con 1,4 millones de seguidores. Además, han lanzado su propia marca de yerba mate, llamada Cósmico Yerba Mate.

Medialuncita Foto: instagram

El anunció del nuevo producto lo hizo a través de redes sociales y generó una enorme polémica: “Después de 7 meses que empezamos Cósmico Yerba Mate, ya estamos en todas las sucursales de COTO!!!!!”🧉, escribió Samantha en X, donde posteó una foto de ella con una amplia sonrisa al lado de la góndola repleta de yerbas.

Cósmico Yerba Mate. Foto: twitter

Fue esa publicación la que generó tanto amor como odio. Muchas personas criticaron que una norteamericana venda un producto de origen nacional, pero también muchos usuarios agradecieron que elija invertir en Argentina.

El fenómeno Medialuncita

El posteo combinó comentarios como: “Es como si nosotros vayamos a Estados Unidos a vender Bacon jajaja” con “Felicidades! La buscaré en estos días en el súper”. Uno muy significativo opinó: “Imaginate lo hecho mierda que están los argentinos que tienen miedo de que alguien de USA les venda un producto de mejor calidad en algo donde ellos no deberían tener rivales. Si los Yankees se copan, les venden mejores mates, yerba y alpargatas como ya hicieron con los termo”.

En su cuenta de Instagram, Samantha posteó un video donde comentó: “No puede ser, mira donde estamos, estamos en COTO porque Yerba Cósmico recién lanzó, estamos en todos los Coto, no lo podemos creer que después de 7 meses que tenemos este emprendimiento ya estamos en el supermercado número uno de Argentina en todas las sucursales, entonces creo que quedamos acá, yo me quedo a dormir porque es un sueño y no me quiero levantar”.