Manuel Adorni celebró la Ley Bases al estilo de Francella: “Hermosa mañana”

Este jueves por la mañana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, empezó la habitual conferencia de prensa diciendo la frase del actor argentino que se volvió meme en el último tiempo.

Cómo fue el “Hermosa mañana” de Adorni

El portavoz de Javier Milei, llegó al recinto para responder las preguntas habituales y se lo notó contento. Antes de comenzar la conferencia señaló: “Muy buenos días a todos. ¿Estamos de buen ánimo hoy no?”, y luego, ante la respuesta de un presente, recito el meme.

Con una sonrisa, Adorni celebró la sanción de la Ley Bases: “Hermosa mañana”

Este jueves, el día después de la aprobación de la Ley Bases, en la cara de Adorni se veía una sonrisa y una felicidad que no podía ocultar y dijo: “¿Hoy es una hermosa mañana, no? Cómo dicen por ahí”. Los comentarios de la gente en redes sociales no tardaron en aparecer.

Repercusiones del “Hermosa mañana” del vocero presidencial

La cuenta @porquetendencia, en X, antes Twitter, publicó el video del portavoz del Presidente de la Nación diciendo la frase y en los comentarios algunos se mostraron enojados y otros lo disfrutaron: “Hermosa mañana para los que están a favor de rifar y destruir el país. Simple”, “Sí, este tipo gana millones, qué país generoso”. Por otro lado, comentaron: “Sin dudas, el mejor vocero del mundo”. “El mejor vocero de la historia”.