El gesto de De Paul con su hija que algunos criticaron en redes sociales

La Selección Argentina le ganó a Chile 3-0 y Rodrigo De Paul, una de las piezas claves del equipo, tuvo momentos de complicidad y ternura con su hija Francesca que quedaron registrados. A pesar de eso, hubo un gesto en particular que algunas personas criticaron en redes sociales.

Cuál fue el gesto de De Paul con su hija que condenaron en redes sociales

En el túnel del Monumental, previo a salir a la cancha a disputar el encuentro, su hija Francesca le hizo un pedido, él se lo cumplió y algunos usuarios lo rechazaron fuertemente en redes sociales: “Espero haber visto mal”, señaló un usuario.

El jugador de la Selección Argentina vivió momentos tiernos con su hija antes del partido.

El gesto que tuvo Rodrigo De Paul con su hija y fue condenado por algunas personas en redes sociales fue que la nena le señaló la boca sonriendo, el futbolista se quitó parte del chicle que estaba comiendo y se lo dio. Francesca agarró la golosina sin problemas. El tierno gesto pasó desapercibido para algunos y otros lo criticaron en redes sociales, principalmente en X.

Las criticas al gesto de Rodrigo De Paul con su hija

En X, antes Twitter, el volante de la Selección Argentina fue tendencia durante la noche del partido y algunos usuarios rechazaron el gesto que tuvo con su hija: “Se sacó el chicle de la boca y se lo dio a la nena. Te odio Rodrigo de Paul todo lo que haces me enoja tu existencia me molesta”, “Si no es la hija, lo que acaba de hacer De Paul con el chicle es motivo de cancelación”, “De Paul se sacó el chicle de la boca le dio un pedazo a la nena y la nena se lo comió, qué asco no puedo ser la única que vio eso”.