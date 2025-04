A menos de dos años de haber iniciado su historia de amor con José “Principito” Sosa, Camila Homs atraviesa un momento de plenitud personal y sentimental. La relación con el futbolista no solo se afianzó rápidamente, sino que también dio lugar a decisiones importantes que marcan un nuevo capítulo en la vida de la modelo.

Lejos de mantener un vínculo a distancia o con bajo perfil, Homs decidió apostar de lleno a la relación, conviviendo con el futbolista de Estudiantes de La Plata, lo que representa un paso significativo para ambos. Pero eso no es todo. La pareja también planea consolidar su lazo apostando a la familia, lo que deja en claro que el vínculo va mucho más allá de un simple romance pasajero.

Cami Homs y "Principito" Sosa. (Instagram José Sosa)

Camila, que suele mostrarse muy activa en redes sociales y en medios, atraviesa una etapa de estabilidad luego de varios meses mediáticos vinculados a su separación de Rodrigo De Paul. Ahora, con José Sosa a su lado, la influencer se muestra enfocada en construir una relación sólida, basada en el compromiso y la proyección a futuro.

Pitty, la numeróloga, visitó el programa LAM y no pasó desapercibida. Fiel a su estilo directo y enigmático, analizó el presente y el futuro de varias figuras del espectáculo, pero uno de sus vaticinios más comentados fue el relacionado con la pareja de Camila Homs y José “Principito” Sosa.

Esto es lo que predijo Pitty La Numeróloga sobre Cami Homs y el “Principito” Sosa

Durante su participación, Pitty sorprendió con una contundente predicción sobre el rumbo que podría tomar la relación entre la modelo y el futbolista. “Cami tiene posibilidades de embarazo”, disparó sin rodeos, generando asombro entre las panelistas y el público del programa.

No es la primera vez que Camila Homs se ve envuelta en rumores de embarazo. A fines de 2023, comenzaron a circular versiones que indicaban que la ex pareja del campeón del mundo podría estar esperando un hijo. En ese momento, la información tomó fuerza en los medios, pero fue su madre quien salió a desmentirlo en una entrevista con Socios del espectáculo (eltrece), donde afirmó que su hija no estaba embarazada.

A pesar de aquella aclaración, las versiones volvieron a cobrar relevancia en los últimos días. Fue por eso que, luego del vaticinio de Pitty en LAM, los panelistas aprovecharon para consultarle también sobre el futuro de otra pareja muy mediática: Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, en medio de los rumores de una posible reconciliación. “Para Tini y De Paul hay nuevos reencuentros. Puede haber una vueltita. Pero no sé si es una pareja definitiva. Ellos tienen un encuentro”, lanzó la numeróloga, dejando abierta la puerta a un nuevo capítulo entre la cantante y el futbolista.

Antes de finalizar su participación en el programa, Pitty dejó una última revelación que sorprendió a todos los presentes en el estudio. Con su característico tono enigmático, lanzó una advertencia general sobre lo que se avecina en el mundo del espectáculo: “En las parejas del ambiente van a haber muchos cambios”, sentenció, dejando en el aire una sensación de intriga e incertidumbre sobre lo que podría suceder en los próximos meses.