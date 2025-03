El dramático malestar de Cami Homs que alarmó a sus seguidores: “Así estoy hoy”

Camila Homs es una de las influencers más queridas en el último tiempo. Tras su separación con Rodrigo De Paul, la modelo logró posicionarse en el mundo gastronómico, consiguiendo formar parte de sumos proyectos como Bake Off Famosos.

Cami Homs alucinó a sus fans con un saco sastrero total white y sin ropa interior

"Yo estoy super agradecida con todos los halagos que me dijeron desde el primer día. Aprendí mucho de los tres, pero como dicen: ‘De los errores se aprende’ y yo acá, vine a aprender. Me confundí y lo aceptó. Obviamente, estar acá para mí fue un lujo que nunca lo hubiera esperado", aseveró Homs entre lágrimas sobre su tiempo en el programa.

Tras esta fama acumulada, todo lo que haga alusión a Cami Homs es tendencia. Es por ello que sus últimas historias de Instagram generaron suma preocupación.

Qué le pasó a Cami Homs

La exfinalista de Bake Off Famosos dio detalles de su salud en su cuenta de Instagram. Ahí, reveló que llevaba más de dos semanas con una conjuntivitis viral. “Muchos me preguntan sobre mi ojo. Así estoy hoy, después de 12 días del primer contagio”, destacó la influencer.

La confesión de Cami Homs sobre su salud.

Cami Homs explicó que el diagnóstico había afectado en principio a uno de sus ojos. Sin embargo, dos semanas después, el virus llegó al otro ojo. “Me contagié también el otro, pero el virus es más leve que el primero. Es conjuntivitis viral y se toma su tiempo en irse”, sentenció en una historia donde mostraba su rostro.

Pese a la afección, el influencer no se encontraría sola en el proceso. Desde su cuenta de Instagram presentó quién la había estado cuidando en estos días: José Sosa, su pareja desde hace unos años. “¿Y este potro?“, expresó Cami Homs con picardía.

Rodrigo De Paul confesó su gran error durante su polémica ruptura con Cami Homs

Desde otro aspecto, la influencer también se hizo viral por las últimas declaraciones de su expareja Rodrigo De Paul. En una entrevistas con el Pollo Álvarez, reveló una de las cosas de las que más se arrepentía de su ruptura con la exfinalista de Bake Off Famosos.

“Y yo muchas veces me arrepiento. Te acordás cuando te mandé un audio contándote de la separación y todo eso? Después te dije: ‘Al final no lo saques porque jugamos en unos días’. Vos me pusiste tranquilo, pero se empezó a generar una bola de pelotudeces que yo no la pude frenar”, sentenció el mediocampista sobre el escándalo generado durante su ruptura con Cami Homs.