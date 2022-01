Ginez González García reapareció y rompió el silencio sobre el vacunatorio VIP, la situación que lo dejó fuera del Ministerio de Salud de la Nación. Todo sucedió durante una entrevista con Mauro Federico en el programa radial “WakeUp” de Delta 90.3.

“No me parecía justificable lo que hizo conmigo y se lo dije. Si uno tiene que conducir, tiene que bancar, sino es difícil”, disparó contra Alberto Fernández, quien fue el que tomó la decisión de retirarlo del cargo.

Ginés González García, el exministro de Salud Nacional, rompió el silencio tras varios meses alejado de los medios.

“Hubiera querido hablar yo, me enteré por la prensa de que me habían pedido la renuncia. Nunca tuve algún tipo de problema. Me bajoneó y me pareció injusto, pero la sociedad está muy difícil, no es fácil gobernar en este tiempo”, aseguró.

Qué dijo Ginés sobre el vacunatorio VIP

Sobre la polémica por los vacunados contra el coronavirus durante un momento en el que solo se estaban vacunando médicos y personal de salud, Ginés dio su opinión.

“Fue un dolor grande, algo difícil de ser superado; pero (estoy) con la tranquilidad de que no hice ninguna cosa que no estuviera habilitada, no hice nada incorrecto y eso se lo planteé a la Justicia. Quizá cometí alguna estupidez al admitir que 10 casos, que se negaron a ser vacunados en el Hospital Posadas, aparecieron en el ministerio, pero un día que yo no estaba, una cosa rara”, aseguró Ginés.

“A la distancia pienso, y por ahí me lo dicen mucho, que fue una emboscada, una cama, pero ya pasó, yo no tengo pruebas, pero es raro, porque no soy ni amigo de (Horacio) Verbitsky, cosa que él dijo, y segundo no se vacunó porque era amigo mío, se vacunó porque tenía 79 años y estaba entre los que se vacunaban en ese momento, en esa edad. Es difícil de explicar, y después fue usado como bandera de combate por la oposición”, señaló.