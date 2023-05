La propuesta de la CGT para reducir la jornada laboral: el kirchnerismo presentó un proyecto en el Congreso

Otro de los temas planteados por la CGT durante el acto de este martes fue la necesidad de debatir una posible reducción de la jornada de trabajo. El kirchnerismo recogió el guante y ya presentó un proyecto al respecto en el Senado. Anteriormente se habían presentado otras propuestas en Diputados.

En el documento leído por la CGT, se planteó la idea de “ponerse al frente” para “discutir un modelo de relaciones laborales que nos coloquen en un mundo que debate la reducción de la jornada de trabajo como medio de generar más empleo y distribuir mejor el beneficio extraordinario del capital”.

Acto de la CGT por el "Día del trabajador". Foto: Clarín

En paralelo, ingresó a la mesa de entrada del Senado un paquete de cinco proyectos de ley relacionados con la reforma laboral, presentado por el camporista Mariano Recalde. Una de esas iniciativas habla de la reducción de la jornada.

Qué dice el proyecto que presentó Recalde

Lo que se plantea es que los trabajadores no excedan las ocho horas diarias o treinta y seis (36) horas semanales. Actualmente el tope es de 48 horas. No obstante, permite la ampliación a nueve horas diarias con la idea de fomentar una semana de trabajo de cuatro días. Sin que esto signifique una reducción de salario.

Mariano Recalde. Foto: Federico López Claro.

Para Recalde disminuir las horas de trabajo “incrementa la productividad, disminuye costos empresarios y accidentes y permite una mejor distribución del empleo, así como de la conciliación entre la vida personal y laboral”.

En los fundamentos, el proyecto argumenta también que es “una medida democrática, verde, de salud, económica y con perspectiva de género y juventudes”.

Y detalla: “Democrática porque no es libre quien no tiene tiempo; hay que tener tiempo para poder ser ciudadano, ocuparse de los asuntos públicos y participar en política. Verde, porque al reducir los desplazamientos reducimos la emisión de invernadero. De salud porque vivimos en una sociedad en donde el trabajo ocupa gran parte de nuestro tiempo y esto nos llena de estrés, no podemos alimentarnos saludablemente ni tampoco hacer deporte, tenemos que ralentizar nuestras vidas para vivir mejor, sanamente y felices”.

El texto recuerda que el debate “no es novedoso”, ya que fue planteado por primera vez por la OIT en 1935 “como medida destinada a disminuir los elevados niveles de desempleo”. También señala que el tema se discutió o aún se habla en países como Alemania, Chile, Colombia, España, Francia, Finlandia, Islandia, Italia, Japón, México, Nueva Zelanda y Suecia.

Al mismo tiempo, señala que, como hace 150 años, se pensó la campaña de “los tres ocho″: ocho horas al trabajo, ocho horas al esparcimiento y ocho horas al descanso. “El lema debe ser trabajar menos para que trabajen más, teniendo la plena convicción de que ‘trabajar menos’ no es ‘menos trabajo’ sino un modelo de futuro con justicia social”, señala el proyecto.

Qué otras iniciativas se presentaron

El senador jujeño Guillermo Snopek, que se fue del Frente de Todos para formar el bloque Unidad Federal, había presentado una iniciativa relacionada a esta temática, aunque planteaba seis horas diarias o 36 semanales.

En tanto, el diputado y titular de la CTA Hugo Yasky había presentado uno en 2020 que también habían firmado en acompañamiento legisladores como Fernanda Vallejos y la actual portavoz presidencial, Gabriela Cerruti.

“Hay grandes grupos empresariales que, por si acaso se ponen en guardia, tratan de plantear una posición reactiva donde dicen ‘si vamos a reducir el horario, vamos a reducir el salario’, cosa que es inaceptable porque está demostrado que la reducción de la jornada laboral no implica una merma económica para las empresas”, había declarado en ese entonces.