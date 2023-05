Horario Rodríguez Larreta: “Si me eligen presidente termino con la intermediación de los planes sociales”

Antes del comienzo del acto de la CGT, convocado por el Día Internacional del Trabajador, y después de las protestas de distintas organizaciones de izquierda ante la crisis económica que atraviesa el país, Horacio Rodríguez Larreta dijo que si se convierte en el presidente va a “terminar con las agrupaciones que lucran y hacen política con los pobres”.

El precandidato presidencial del PRO realizó el anuncio sobre los 10.000 beneficiarios de planes sociales de la ciudad de Buenos Aires, quienes podrán mantener las asistencias del Estado si hacen capacitaciones.

“Venimos viendo un aumento de los planes, pero, por otro lado, la pobreza no baja. Cada vez hay más planes y cada vez hay más pobres. Entonces, la conclusión es muy clara: así como están, no funcionan”, lanzó.

Asimismo, el funcionario comentó que “no están mejorando las condiciones de vida de los que los reciben y, lo peor de todo, no se vinculan al trabajo, peor todavía: hay gente que decide no tomar un empleo formal porque, si no, pierde el plan. Justo al revés”.

Larreta propuso avanzar con una reforma laboral

“Tenemos que actualizar y modernizar el sistema laboral en Argentina, empezando por terminar con la famosa industria del juicio laboral”, expresó el jefe de Gobierno porteño.

En este contexto, recordó que a través de ese mecanismo de extorsión, “hace 12 años que no crece el empleo formal privado” porque “los que tiene que tomar trabajadores tienen pánico de caer en un juicio laboral”.

“A una pyme de 10 trabajadores, un juicio laborar le voltea la pyme y se quedan las 10 personas sin trabajo”, señaló Larreta y reiteró su compromiso de “terminar con la industria del juicio” a partir del 10 de diciembre si es elegido presidente.