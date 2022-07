La vicepresidenta Cristina Kirchner, protagonizó un acto en la inauguración del Cine Teatro Municipal de El Calafate, acompañada de Alicia Kirchner, la gobernadora de Santa Cruz, Javier Belloni, el intendente local y Jaime Perczyk, el ministro de Educación de La Nación.

En un primer momento, y durante la apertura de su exposición, Cristina Kirchner se refirió al Previaje.

Cristina Fernández De Kirchner, en el acto de El Calafate. Foto: Prensa.

En ese sentido, Cristina Kirchner dio su apreciación al respecto: “El Previaje es una política de expansión”, definió.

En esa misma línea, explicó su posición acerca del Previaje: “Habría que convocar a hoteleros y gastronómicos para acordar precios”.

Luego resaltó: “No conozco empresario que no vea en el Previaje una excelente decisión del Gobierno. El Previaje, en términos fiscales, es una política de expansión, y en términos monetarios es emisiva. No condenemos a las cosas per se, dogmáticamente. Alejémonos de los dogmas, no son buenos ni los de derecha ni los de izquierda”.

Luego, comenzó a hablar de las tareas del Estado y la necesidad de crecimiento, pero en ese sentido expresó: “No puede ser que el Estado esté siempre demandado”.

Al momento de la conferencia donde se puso a destacar la gestión de Alicia Kirchner, hermana del difunto expresidente Néstor Kirchner, cuando ella gestionó como ministra de Desarrollo Social, Crsitina Kirchner dijo en tono sarcástico: “Quédense tranquilos, no voy a revolear ningún ministro”.

Luego se refirió a la provincia de Santa Cruz, en consonancia con los elogios que le estaba otorgando a Alicia Kirchner, actual gobernadora de chica provincia. En ese sentido, explicó que Santa Cruz es una de las principales provincias productoras de dólares.

Y luego remarcó que la Ciudad de Buenos Aires, es de los distritos que más gastan dólares y no generan ninguno.

Cristina Kirchner, muy dura con Martín Guzmán

Cristina Kirchner no se guardó nada en su exposición y se refirió a la renuncia que realizó el pasado fin de semana el exministro de Economía, Martín Guzmán: “La salida de Guzmán fue un inmenso acto de irresponsabilidad política”.

Y luego agregó: “Creo que también fue un acto de desestabilización política”. Y además, “fue un inmenso acto de ingratitud hacia el Presidente”.

En consonancia con sus dichos, la vicepresidenta expresó: “Creo que fue un acto de irresponsabilidad política y de desestabilización, en cierta manera institucional. Porque, a ver, el mundo cómo está, el país cómo está, el dólar cómo está y hacerlo enterar al Presidente de una renuncia por Twitter, nada más y nada menos que del ministro de Economía, no me parece bien”.

Cristina Kirchner fue muy crítica con el exministro de Economía, Martín Guzmán.

“Yo no oculto nada, las diferencias que puedo tener con el Presidente en cuanto a política o funcionarios, pero este Presidente había bancado a ese ministro de Economía como a nadie, enfrentándose inclusive con sus propias fuerzas de la coalición. ¿Se merecía realmente eso? Yo no hago una distinción entre buenos funcionarios y malas personas, creo que fue un inmenso gesto de ingratitud personal hacia el Presidente.”, sentenció Cristina Kirchner.

A su vez, la expresidenta de La Nación, arrojó un pensamiento propio en cuanto a lo político: “Debemos dejar de discutir personas y comenzar a discutir políticas”.