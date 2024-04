Cumbre en la Rosada: el Gobierno busca cerrar con los gobernadores la discordia por el capítulo fiscal

Con varios reclamos en carpeta y diferencias que aún parecen difíciles de saldar, los diez gobernadores electos por el exsello Juntos por el Cambio volverán a pisar este jueves la Casa Rosada, donde serán recibidos por el ministro del Interior, Guillermo Francos, para intentar cerrar acuerdos en torno al paquete fiscal que impulsa el Gobierno.

El encuentro, que viene postergado desde la semana pasada, será decisivo de cara a la firma del Pacto del 25 de Mayo, que el presidente Javier Milei condicionó a un pacto fiscal con las provincias y a la sanción de la “ley bases”. El consenso con los gobernadores de Juntos por el Cambio es importante porque derrama votos del PRO y la UCR en el Congreso.

Asistirán a la reunión Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Leandro Zdero (Chaco), Claudio Poggi (San Luis), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut) y Gustavo Valdés (Corrientes). El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, tiene prevista otra reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, por el giro de coparticipación a la Ciudad, y podría enviar a su vice, Clara Muzzio.

Los planteos de los gobernadores

Los gobernadores llegan a la reunión con diferencias en torno a la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, que ahora pasaría a llamarse Ingresos Personales. Francos adelantó que se actualizará el piso del mínimo no imponible y que podría aplicarse un pago retroactivo por una omisión en la ley sancionada a instancias del exministro de Economía Sergio Massa.

La falta de acuerdo en torno a Ganancias quedó evidenciada en la primera reunión con los mandatarios de todas las provincias, el 8 de marzo. Entre los que hablarán con Francos este jueves, hay apoyos (como el del mendocino Cornejo) y rechazos (el chubutense Torres). La resistencia de Torres representa a toda la Patagonia, región donde impactaría con fuerza la reversión de Ganancias en sectores como el petrolero.

Los gobernadores llevarán sus propios planteos. En el caso de Cornejo, no solo reclamará la vuelta de Ganancias, sino también la coparticipación del Impuesto PAIS. Es que el Gobierno de Milei aumentó las alícuotas y por ende subió la recaudación, pero queda toda para la Nación.

El mendocino agregó un tercer reclamo, que tiene que ver con la vigencia del Impuesto al Combustible, con el cual se financiaban los subsidios al transporte del interior. La Nación eliminó esa asistencia, pero sigue recaudando el tributo; Cornejo pedirá que ofrezcan una “compensación” o que, en todo caso, dejen de cobrarlo.

Cómo está el vínculo de cara al Pacto de Mayo

La relación de la Nación con los gobernadores no atraviesa su mejor momento. A los recortes de fondos y la paralización de obras públicas se suman las recientes declaraciones de Milei, quien sostuvo que “fue un error hablar con los gobernadores de manera transparente y honesta”.

Los mandatarios, en tanto, reclaman que el esfuerzo fiscal sea compartido. “La Nación está buscando conseguir el déficit cero y nosotros coincidimos en ese diagnóstico, porque es bueno para la Argentina. Queremos apoyar eso, pero que no sea a costa de hacerle pagar el ajuste a las provincias en cosas que algunas venimos haciendo bien”, advirtió Cornejo este miércoles.

Las provincias se ven perjudicadas por tres medidas dictadas por decreto: la eliminación definitiva de los fondos para mejorar los salarios docentes y para subsidiar el transporte público del interior; y, en el caso de 13 de los 24 distritos, el fin de los giros a las cajas previsionales no transferidas a la Nación.

Entre las provincias afectadas por esta última medida cuyos gobernadores estarán presentes este jueves figuran Santa Fe, Chaco, Chubut, Corrientes y Entre Ríos. En la previa de la reunión, el correntino Valdés reavivó el reclamo y precisó que la Nación le debe a su provincia $25.000 millones por ese concepto.

“Así como nos cobran, nosotros reclamamos que nos paguen lo que nos deben”, advirtió Valdés, y le advirtió al Gobierno nacional: “Nosotros tenemos nuestros recursos bien estables. No tenemos deuda, administramos bien. Con plata no nos van a apretar. Lo intentaron hacer los kirchneristas; que no intenten el mismo camino”.

Desde la Casa Rosada, en tanto, intentan mostrar optimismo. “Sentimos que cada vez hay más consenso y más entendimiento”, expresó en su conferencia de prensa el vocero presidencial Manuel Adorni, sobre la “ley bases”. El “anzuelo” para el apoyo de los gobernadores son los incentivos previstos en el proyecto para atraer inversiones en sectores clave de la economía, como la energía y la minería.