Gobernadores del Norte Grande reclamaron “previsibilidad” a Francos y mostraron apoyo a la Ley Bases

Diez gobernadores del Norte Grande de diferentes signos políticos plantearon al ministro del Interior, Guillermo Francos, sus inquietudes sobre el reparto de fondos y la continuidad de obras públicas, a la vez que reclamaron “previsibilidad” para gestionar sus provincias y afirmaron que le facilitarán al Gobierno nacional las herramientas para llevar adelante su plan, en una señal de apoyo a la Ley Bases.

Los mandatarios se posicionaron de esa manera durante la 19° Asamblea de Gobernadores del Norte Grande, que se realizó en Salta con Gustavo Saénz como anfitrión. Francos viajó al encuentro acompañado por una importante comitiva nacional y su presencia fue valorada positivamente por los gobernadores, que de lo contrario hubiesen cerrado la reunión con un mero documento.

Además de Sáenz, participaron Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes), Gildo Insfrán (Formosa), Carlos Sadir (Jujuy), Hugo Passalacqua (Misiones), Ricardo Quintela (La Rioja) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

El encuentro se produjo a dos meses de la firma del Pacto de Mayo, el documento de diez puntos que está supeditado a la sanción de la ley impulsada por el presidente Javier Milei en el Congreso. Los gobernadores, que habían estado en Casa Rosada el 8 de marzo, volvieron a dar señales de un acompañamiento general, aunque resta cerrar acuerdos en torno al capítulo fiscal.

Los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero) junto al ministro Guillermo Francos (Foto: Prensa Norte Grande) Foto: Marcelo Miller

“Vamos a acompañar a todos los gobiernos, cuando ganan una elección, en darle las herramientas necesarias y legítimas para que puedan llevar adelante ese proyecto que la gente acompañó, pero si dentro de esa legislación hay algo que afecte a la provincia de Salta, seguramente no me tendrán acompañando, que no es el caso”, afirmó Sáenz en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

El mandatario salteño, aliado del excandidato presidencial Sergio Massa, insistió en que el gobierno de Milei “está hace tres meses y necesita las herramientas para gobernar y llevar adelante su plan”. En el mismo sentido se expresó su par Zamora, presidente pro témpore de la alianza regional: “Hay que reconocer que este gobierno recién comienza, en tan poco tiempo todavía no podemos endilgar consecuencias”.

Por su parte, Francos remarcó que “Milei dijo que puede gobernar sin las leyes y utilizar los instrumentos que tiene, pero con las leyes sería mucho más rápido el proceso de generar crecimiento en Argentina”.

Los gobernadores valoraron la presencia de Francos en su primera cumbre del año (Foto: Prensa Norte Grande)

Francos estuvo acompañado por el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, los secretarios Carlos Guberman (Hacienda), Lisandro Catalán (Interior) y Javier Milano (Municipios y Provincias), y el asesor de Obras Públicas Bartolomé Heredia.

“Muchos gobernadores de los presentes tienen necesidad de inversiones, en el área minera sobre todo, y en un Estado como el argentino, que tiene una trayectoria de incumplimiento de sus compromisos, a veces es muy difícil conseguir que esos inversores decidan invertir en los activos del país. Una parte de la Ley Bases está referida a la desregulación y a incentivos y garantías para los inversores”, destacó el ministro.

En efecto, el proyecto crea un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) destinado a los sectores de mayor potencial para el desarrollo económico del país, como la minería, la agroindustria, la energía, el gas y el petróleo.

Planteos

“Planteamos la necesidad de previsibilidad para gobernar en nuestras provincias”, enfatizó Sáenz. La Nación se comprometió a brindar respuestas a las inquietudes en los próximos días, y se acordó un trabajo conjunto entre ministros nacionales y provinciales.

Las demandas que los gobernadores le trasladaron a Francos tuvieron que ver con la restitución del FONID (el fondo destinado a mejorar el pago de salarios docentes) y de los subsidios al transporte, y el avance de obras públicas, en particular la del gasoducto Norte, que esperan resolver para la llegada del invierno.

Por otra parte, Zamora negó que en las provincias existan problemas para afrontar el pago de sueldos en el marco del esfuerzo fiscal, pero reconoció que “hay una preocupación de mucha gente que tiene miedo de que gobernadores e intendentes no puedan pagar sueldos si esta situación continúa”.

“En busca del equilibrio fiscal ha habido muchos recortes y ajustes, y las provincias somos quienes estamos sufriendo gran parte de estos recortes económicos”, reprochó el santiagueño, pero resaltó: “Lo importante es que hemos sido escuchados. De esta reunión nos vamos con optimismo”. El próximo encuentro con funcionarios nacionales está previsto para el 4 de abril en Casa Rosada.