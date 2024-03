El Gobierno anunció que le van a cambiar el nombre al Centro Cultural Kirchner

El vocero presidencial, Manuel Adorni, ofreció este martes una nueva conferencia de prensa desde la Casa Rosada en donde comentó que el Gobierno decidió cambiarle el nombre al Centro Cultural Néstor Kirchner.

“Se ha decidido cambiar el nombre al Centro Cultural Néstor Kirchner (CCK) que dejará de llamarse como tal y dará paso a un nuevo nombre”, dijo el vocero entre sus anuncios de este martes.

Tras ser consultado a posteriori sobre cuál será el nombre que tendrá el centro cultural, Adorni respondió: “Supuse que me iban a preguntar por el nombre del ya ahora ex CCk, pero lo cierto es que no está definido, cuando lo definamos, por supuesto que se los vamos a comunicar. Pero la decisión está tomada en virtud de que no exista más como tal, aunque no tenemos todavía definido el nombre”.

En otro orden de cosas, Adorni comentó acerca de las denuncias que realizó la ministra Patricia Bullrich contra el exsecretario de Derechos Humanos del gobierno de Alberto Fernández.

“La ministra Bullrich ha denunciado por traición a la Patria, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público al exsecretario de Derechos Humanos del gobierno del Doctor (Alberto) Fernández, Horacio Pietragalla, por acusar y responsabilizar sin fundamentos a la propia ministra, a las fuerzas del orden en el accionar del caso de Santiago Maldonado donde la Justicia ya ha dictaminado que su muerte se dio sin intervención de terceros”.

“Tergiversar la realidad no es gratis en la Argentina del presidente Milei”, cerró el vocero de la presidencia.