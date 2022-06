Al parecer, las internas en la carrera política de cara al 2023 empiezan a crecer en cada uno de los espacios políticos. Desde el Frente de Todos hasta Juntos, ahora todo parece indicar que sucede lo mismo en la Libertad Avanza, el faro de Javier Milei. Así lo denunció uno de sus “punteros”, Carlos Maslatón.

El influencer libertario salió al cruce con lo que pasó el pasado viernes, tras la baja asistencia a un acto del economista con el Dipy en el estadio de El Porvenir, en Gerli. Maslatón apuntó contra Karina Milei, la hermana del actual diputado, y su nuevo asesor, Carlos Kikuchi.

Javier Milei y su hermana Karina, a quien definió como la próxima primera dama.

“Milei debe intervenir y llamar al cese del fuego inmediato y transitorio entre el Eje y los Aliados, para que nos sentemos en la mesa de las negociaciones políticas y se acuerde el cese de Carlos Kikuchi, el encuadre de Karina Milei y el relanzamiento de la campaña liberal”, apuntó el bitcoinero.

Los tuits de Carlos Maslatón contra la hermana de Javier Milei y uno de sus asesores. Foto: Captura

“Prueba de fuego para Milei si quiere ser Presidente. Debe demostrar ya mismo que es capaz de frenar la guerra interna en La Libertad Avanza entre El Eje y los Aliados. Si no puede, no sabe o no quiere, es porque no jugará la Presidencia y se rendirá (muy barato) ante Juntos por el Cambio”, agregó.

Cabe recordar que el propio Maslatón se ha autodefinido como el principal “puntero” político de la campaña de Javier Mieli. De hecho, ha apostado por un balotaje presidencial entre el economista y Horacio Rodríguez Larreta, a quien también ha criticado muy fuertemente.

Hasta el momento no ha habido ninguna respuesta por parte del diputado, quien el sábado salió a desmentir un tweet que apuntaba contra Maslatón.

“Lamento que armen tweets falsos y que no se tomen el laburo de chequear en mi Twitter que dicho tweet no existe. Tengo demasiados temas de los que ocuparme mientras viajo por el mundo para hablar sobre el liberalismo como para perder tiempo en marginales con necesidad de figurar”, fue la aclaración de Milei en la red del pajarito. Su mensaje citaba un tuit fake donde se acusaba a Maslatón de “gordo tragasable” y lo amenazaba por hablar mal de su hermana.