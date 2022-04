La decisión de Juntos por el Cambio de dejar fuera de la coalición a Javier Milei generó un fuerte rechazo por el ala más dura del PRO. Es que justamente, Patricia Bullrich y compañía, habían sido los artífices para que haya acercamientos entre ambos partidos, pero finalmente no se juntarán pensando en el 2023.

La presidenta del Partido Republicano remarcó en diálogo con el diario Clarín: “Me parece que una decisión de esta envergadura no puede definirse sin previo debate en el seno de los partidos y sin figurar en el temario. No es serio que una coalición como la nuestra esté tomando decisiones así, como a las escondidas. No fue una buena estrategia, no estoy de acuerdo con eso”.

Patricia Bullrich criticó la postura de Juntos por el Cambio. Foto Federico Lopez Claro

“Este debate no figuraba en el temario y no había sido previamente discutido por el PRO. No se puede sacar de abajo de la mesa un tema que puede comprometer acuerdos de muchas provincias que nos permiten no dividir fuerzas en niveles subnacionales”, agregó Bullrich.

Este miércoles por la tarde, varios de los referentes de la coalición opositora, entre ellos, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, se reunieron en el Instituto Hannah Arendt en Barrio Norte de la Ciudad de Buenos Aires para consolidar una postura respecto al ingreso de nuevas fuerzas políticas.

El comunicado difundido por la fuerza opositora se refirió directamente en contra del diputado: “No forma parte de JxC e intenta quebrar nuestra unidad siendo funcional al oficialismo”. Además, se diferenciaron del referente liberal ya que son el “cambio sin anarquía”.

Fiel a su estilo polémico, el diputado liberal, que ya anunció su candidatura para el 2023, disparó contra los representantes de Juntos y remarcó que descartó la posibilidad de compartir un espacio político.

Twitter

“Somos una fuerza nueva que viene a transformar la Argentina. Queremos romper con las ideas que han destruido nuestro país en los últimos 100 años. Nunca podríamos ir en un espacio que ha sido corresponsable del fracaso. Sí invitamos a todos aquellos que compartan nuestras ideas”, lanzó el diputado de La Libertad Avanza en Twitter momentos después de la difusión del comunicado de JxC.