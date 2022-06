Nuevamente el diputado Javier Milei está en el ojo de la tormenta por sus polémicas declaraciones. En esta oportunidad, sus dichos respecto de la “venta de órganos” provocó una rápida respuesta por parte del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) que condenó la propuesta.

La entidad manifestó que ese tipo de actividad comercial “está expresamente prohibida por la legislación” y que la donación se basa “en una decisión solidaria, por lo que no puede existir ninguna contraprestación a cambio”. A su vez, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) señalaron que la propuesta del economista libertario “es inviable”.

El diputado nacional Javier Milei volvió a polemizar: esta vez se refirió a la "venta de órganos". Foto: Ignacio Blanco

“La posibilidad de la compra venta y de poner precio a un órgano o a una parte del cuerpo transforma al ser humano de sujeto en objeto y vulnera los derechos humanos y la dignidad humana”, enfatizaron desde el Incucai. Además, señalaron que llevar adelante algo así “vulneraría el principio de justicia como equidad, y consagraría las condiciones de inequidad ya que el supuesto “vendedor” lo haría por necesidad y el “comprador” lo haría por sus posibilidades económicas”.

“En nuestro país solo está permitida la donación de órganos en vida para los mayores de 18 años en caso de parientes consanguíneos o por adopción hasta el cuarto grado, cónyuges, o personas que mantengan una unión convivencial”, destacaron desde el instituto.

El comunicado emitido por el Incucai, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, detalla también que las políticas sanitarias, a través del sistema de donación y trasplante, “garantizan la equidad en el acceso al trasplante para toda persona que lo necesite, independientemente de su condición social o económica”.

“La gratuidad es condición esencial para asegurar la transparencia del sistema y garantizar equidad con base en principios de justicia distributiva”, subrayan.

Venta de órganos: una propuesta inviable

También desde la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) se maifestearon al respecto. En el comunicado firmado por el doctor Guillermo Chiappero, titular de la entidad, se asegura que “el comercio de órganos y tejidos en la República Argentina es inviable”. “El acto de donación tiene características propias desde el punto de vista del derecho: es personalísimo, esencialmente revocable y gratuito, e incluye dos valores propios: ser altruista y solidario”, indica el texto.

Para el Incucai en la donación de órganos "no puede existir ninguna contraprestación a cambio".

Ambas respuestas se diern luego de que el diputado Milei protagonizara un debate este jueves con el periodista Jorge Lanata, quien se sometió a un trasplante de riñón en 2015. Durante la entrevista para radio Mitre, el legislador nacional por La Libertad Avanza avaló la venta de órganos y dijo que se trata de “un mercado más”.

“El problema es: ¿por qué todo lo tiene que estar regulando el Estado? Hay estudios hechos en Estados Unidos que demuestran que si vos dejaras esos mercados libres, funcionarían muchísimo mejor y tendrían menos problemas. Es una decisión de cada uno”, dijo. “Mi primera propiedad es mi cuerpo. ¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo? ¿Acaso el Estado no dispone de mi cuerpo, cuando en realidad me roba más del 50% de lo que genero? O sea, hay un doble standard: para que el Estado me esclavice, entonces sí, pero si yo quiero disponer de una parte de mi cuerpo por el motivo que fuera, ¿cuál es el problema?”.

Con información de Télam.