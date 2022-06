El diputado nacional por “La Libertad Avanza”, Javier Milei, vuelve a estar en el ojo del huracán tras una nueva polémica.

En un extenso diálogo con el periodista Jorge Lanata, el político habló de la venta de órganos y estallaron las redes sociales.

Javier Milei se pronunció a favor de la compra y venta de órganos

“El problema es: ¿por qué todo lo tiene que estar regulando el Estado? Hay estudios hechos en Estados Unidos que demuestran que si vos dejaras esos mercados libres, funcionarían muchísimo mejor y tendrían menos problemas. Es una decisión de cada uno”, argumentó el economista en una entrevista concedida a radio Mitre.

Y agregó: “Mi primera propiedad es mi cuerpo. ¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo? ¿Acaso el Estado no dispone de mi cuerpo, cuando en realidad me roba más del 50% de lo que genero? O sea, hay un doble standard: para que el Estado me esclavice, entonces sí, pero si yo quiero disponer de una parte de mi cuerpo por el motivo que fuera, ¿cuál es el problema?”.

Lanata, por su parte, contó la experiencia personal que vivió mucho tiempo antes de someterse a su intervención quirúrgica.

“Cuando empezó todo mi problema, un día me vienen a ver y me preguntan, ¿por qué no comprás un riñón en Bolivia? Y yo no puedo comprar un riñón... El problema de la discusión de los órganos me parece que no está en el hecho de la disponibilidad de la persona, sino que está en el hecho de tasar en dinero algo que es irremplazable”, afirmó.

Lanata

Milei sin convencerse, insistió: “Si había un precio, alguien se lo puso”. El diputado sugirió que “la persona que está haciendo eso, probablemente haya algo que lo lleve a tomar esa decisión”.

“La desesperación Javier, el hambre...”, lo interrumpió Lanata.

Pero el economista no frenó: “Es una decisión del individuo. Es decir, ¿Quién soy yo para meterme con el cuerpo de otra persona? El que decidió venderte el órgano, ¿en que afectó la vida, la propiedad o la libertad de los demás? ¿Quién sos vos para determinar qué tiene que hacer él con su vida? Si es su vida, su cuerpo, su propiedad”, finalizó.