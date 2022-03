El presidente Alberto Fernández reconoció este mismo martes la importante interna que se sucede dentro del núcleo de su partido, el Frente de Todos, fundamentalmente tras el rechazo de una parte del kirchnerismo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Alberto Fernández se refirió a la interna que existe en el Frente de Todos.

En ese sentido, afirmó en diálogo con radio El Destape que por parte de los miembros de su partido “esperaba que me acompañaran y no me acompañaron”, además de que afirmó que “no es títere de nadie” en referencia a su relación con Cristina Kirchner.

Además, el presidente profundizó que “la unidad es una condición necesaria pero insuficiente”. Y luego agregó: “No todos pensamos igual. Lo que creo que no podemos hacer es darnos el lujo, por la causa que sea, narcisismos, egoísmo, política, de desunirnos”.

La frase que más repercusión tuvo de los dichos pronunciados por el Presidente fue cuando emitió: “Cuando me propusieron estar a cargo sabía que iba a tener que tomar decisiones y esperaba que me acompañaran y no me acompañaron”.

La crisis en el Frente de Todos se confirmó: "Esperaba que me acompañaran y no me acompañaron" Foto Federico López Claro

Así, él expresó: “De mi parte no esperen un solo gesto que rompa la unidad. Yo no soy títere de nadie. Ha quedado demostrado que tengo diferencias, pero yo actúo con mis convicciones. Yo escucho a todos, pero el Presidente soy yo y el que tiene que tomar las decisiones soy yo”.

Y luego dejó en clara su posición en cuanto a Cristina y Máximo Kirchner: “Yo valoro a Máximo y a Cristina, esto no va a en detrimento de nadie, pero no existe la presidencia colegiada”.

La Guerra contra la Inflación, una nueva batalla de Fernández

A continuación, reafirmó sus dichos de las “guerra contra la inflación”: “Los ciudadanos argentinos son mi ejercito y enfrente están los especuladores”.

“Algunos especulan y suben precios por las dudas. Esta es una batalla que tenemos que dar entre todos. Y tenemos que denunciar al supermercadista del barrio que no entiende las cosas y pone los precios que pone”.

Para finalmente enfatizar: “Tenemos que ir detrás de los especuladores”.

Las críticas de Alberto Fernández a la Corte Suprema

Una vez más, el mandatario volvió a mostrar su descontento con el funcionamiento de la Corte Suprema y apuntó contra la Justicia. “Hay una protección muy grande a los jueces”, enfatizó.

Los integrantes de la Corte Suprema, otra vez cuestionados por Alberto Fernández

“¿No te llama la atención que cuando hay una causa en cualquier lado el primer planteo es resolver la incompetencia para que venga a Comodoro Py? Y acá duermen las causas contra ellos”, cuestionó el mandatario.

Y completó: “No está funcionando bien, pero no solo por los fallos que saca. Por la cantidad de fallos que saca, por la cantidad que no saca, por la discrecionalidad que tiene para meterse en unos casos sí y en otros no, por las demoras”