Mauricio Macri no fue ajeno al discurso de Alberto Fernández sobre la “Guerra contra la Inflación” y el acuerdo con el FMI aprobado como ley. “No le cree nadie en la Argentina, menos en el mundo”, tiró.

El expresidente participó de una entrevista con LN+ y dio su opinión sobre las últimas actualizaciones que salieron desde la Quinta de Olivos.

El extenso relato de Fernández sobre las medidas que el Gobierno debía tomar para combatir a la inflación fue “el no-discurso” para Macri. “Ya hoy no le cree nadie en la Argentina, menos en el mundo. Le ha hecho mucho daño a la institución presidencial. Ha quedado en evidencia que unirse para agarrar el poder sin una gesta compartida, sin un modelo de país, sin un sueño compartido; termina en esto”, dijo, en referencia a su vínculo con Cristina Fernández de Kirchner.

El rumbo de Alberto no está claro según la mirada del expresidente: “No sabe dónde está parado, no sabe a dónde tiene que ir, ni sabe cómo ir”.

Mauricio Macri y Alberto Fernández, en una imagen de 2019.

El acuerdo con el FMI es el “kirchnerismo chocando contra la pared”

En cada discurso del oficialismo con respecto al Fondo Monetario Internacional, se menciona a la “gestión anterior” como responsable. “El mundo nos dio una mano de verdad. Quieren poner al préstamo como el culpable de todo”, anticipó Macri.

“Por una falta de entendimiento y fallas en nuestro gobierno, hubo gente que se tentó con la musiquita del asado gratis, con ideas fantasiosas. Dimos un paso para atrás”, manifestó el ex mandatario.

Además, Macri lanzó su metáfora sobre el acuerdo con el FMI: “El fondo son los otros países que con el apoyo de los presidentes como Merkel, Trump nos dieron una mano enorme para ver si podíamos salir adelante y continuar en el rumbo que íbamos. El acuerdo con el fondo es el kirchnerismo chocando contra la pared”.