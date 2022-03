Este viernes y luego del anuncio de “la guerra contra la inflación”, Alberto Fernández encabezó un discurso con pocas precisiones acerca de cómo el Gobierno abordará la problemática de suba de precios. Ante sus palabras, la oposición no tardó en reaccionar y los referentes manifestaron duras críticas contra el Presidente.

Dirigentes de espacios políticos desde Juntos por el Cambio, el Frente de Izquierda, Libertad Avanza y Avanza Libertad expresaron sus cuestionamientos a través de picantes comentarios en redes sociales. Entre ellos se destacó el mensaje de Patricia Bullrich, presidenta del PRO a nivel nacional, quien a través de Twitter dijo: “Al final, la guerra ni siquiera fue un desfile”.

La crítica de la oposición al discurso de Alberto Fernández contra la inflación. Foto: Captura Twitter

“Hemos visto un presidente carente de liderazgo, que no pudo anunciar una sola medida para luchar contra el drama de la inflación”, completó su descargo. En sintonía la siguió Alfonso Prat Gay, exministro de Economía durante el mandato de Mauricio Macri, con tono sarcástico: “Bombas de sarasa”.

La oposición contra el discurso de Alberto Fernández contra la inflación Foto: Captura Twitter

De parte de la Izquierda, la diputada nacional Myriam Bregman dijo: “¡Ustedes no entienden! Cómo dice el dicho popular, soldado que huye sirve para otra guerra”. La exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, también fue contundente: “Otra vez sopa. Otra vez es culpa de otros. Otra vez no hay un plan. ¿De cortar con la maquinita no hablamos? Todo lo que se ‘anunció' ya fracasó y todos sabemos que no ‘estamos por el camino correcto’”.

La oposición contra el discurso de Alberto Fernández contra la inflación Foto: Captura Twitter

La oposición contra el discurso de Alberto Fernández contra la inflación Foto: Captura Twitter

“Mientras siga diciendo estas estupideces, viviremos con la inflación como calvario”, aseguró Javier Milei en vivo desde La Nación+, mientras que su compañero de Avanza Libertad José Luis Espert, remarcó que el Presidente prometió aplicar la Ley de Abastecimiento y recordó que el miércoles junto a la diputada Carolina Píparo presentaron un proyecto para derogarla.

La oposición contra el discurso de Alberto Fernández contra la inflación Foto: Captura Twitter

El titular del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, calificó el discurso de Fernández de “mucho relato y ninguna medida. Tendremos que seguir esperando algún anuncio, pero la experiencia nos señala no hacernos muchas expectativas”.

La oposición contra el discurso de Alberto Fernández contra la inflación Foto: Captura Twitter

Y Mario Negri, presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, disparó: “El Presidente llegó a la batalla contra la inflación muy débil por los embates de su propio partido. Para llamar a una gran acuerdo nacional se necesita fortaleza. Hoy no hubo anuncios, solo la insinuación del garrote de la Ley de Abastecimiento. Día #1 de la Guerra: muy pobre”.