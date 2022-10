Con contrapuntos y ejes de acuerdo, la Cámara de Diputados debatirá en el recinto el Presupuesto 2023

Una de las grandes aspiraciones políticas de Sergio Massa para este año es lograr la aprobación del Presupuesto 2023 antes del cierre del año, algo que Martín Guzmán no pudo obtener durante el 2022. En ese sentido, este martes, la Cámara de Diputados tendrá sesión para poder tratar la iniciativa que giró el ministro de Economía.

Desde el Gobierno creen que conseguirán los votos necesarios para obtener la media sanción y así que el proyecto pase a la Cámara de Senadores y pueda ser tratado antes del cierre del año. Sin embargo, las negociaciones siguen a flor de piel, incluyendo a jueces y el aumento de retenciones.

Sergio Massa confía en lograr los votos para la aprobación del Presupuesto 2023.

¿Tiene el oficialismo los votos para aprobar el Presupuesto 2023?

El oficialismo necesita de 130 bancas para comenzar con el debate dentro del recinto. Si bien no hay indicios de que Juntos por el Cambio no se presente, en caso de que no lo haga, a los 117 diputados del Frente de Todos se le sumarán ocho votos del Interbloque Federal; cuatro de Provincias Unidas; uno del Movimiento Popular Neuquino y, contrarreloj, negocia las dos bancas de Ser.

Si bien desde Economía confían en que obtendrán los votos para lograr la aprobación del proyecto, el panorama no es tan claro. Es que hay ciertos puntos que están en plena discusión y todo puede cambian en un instante. Sin embargo, Massa tiene la promesa de los gobernadores, con promesas incluidas, sumado al apoyo de Máximo Kirchner.

Presidente de la Asociación de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle. Los jueces pidieron una reunión con Cristina Kirchner.

Por su parte, Cristina Kirchner tendrá un rol clave en la negociación y se reunirá con los jueces por el pago del Impuesto a las ganancias. La cumbre será entre la vicepresidenta y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), a fin de destrabar la problemática.

Los jueces no aceptaron el cobro del tributo que fue incluido en el Presupuesto 2023, el cual está previsto también para todos los empleados del Poder Judicial. En ese sentido, también solicitan una reunión con la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau.

Cuáles son los puntos principales del Presupuesto 2023

El proyecto de Presupuesto que se discutirá mañana en la sesión especial de la Cámara de Diputados, tiene como puntos centrales la previsión de un gasto global de casi 29 billones de pesos, un déficit fiscal de 1,9 por ciento, una pauta inflacionaria del 60 por ciento y destinar el 70 por ciento de los recursos a rubros sociales.

Se incluyó un articuló que obliga al Gobierno a mandar una corrección del Presupuesto si la recaudación o la inflación supera la meta prevista en un 10 por ciento al 31 de agosto próximo. Además, está la cláusula que elimina la exención en el pago del impuesto a las Ganancias que gozan los miembros del Poder Judicial, con el objetivo de sumar 237 mil millones de pesos a las arcas públicas.

Carlos Heller durante el debate del Presupuesto en comisión (Foto: HCDN)

Los fondos destinados a rubros sociales serán de 18.651.628.646.227 pesos, mientras que para el pago de la deuda se destinarán 2.914.510.400.388.

Se destinarán 85 mil millones de pesos al Transporte de Pasajeros del interior del país, en conceptos de subsidios y la obligatoriedad de tener el sistema Sube. Además, se crea un régimen de regularización tributaria para provincias, y la Ciudad de Buenos Aires para la condonación de deudas y recursos de la seguridad social vencidas hasta el 31 de octubre del 2022, con excepción de los aportes a las Obras Sociales y AR.