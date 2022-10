Máximo Kirchner aseguró que Cristina “no va a ser candidata en 2023″

Máximo Kirchner aseguró este lunes que Cristina Kirchner “no va a ser candidata en el 2023″, pensando en las Elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo año. De esta manera, desde el seno más cercano de la vicepresidenta descartaron la posibilidad de que lidere el frente peronista en busca de mantenerse en el poder.

En ese sentido, el líder de La Cámpora y del PJ bonaerense señaló que desde el Frente de Todos “no tiene” candidatos para que vayan por las presidenciales. Además, le mandó un mensaje a Alberto Fernández: “Creo que él ha dicho que sí, pero es raro que un Presidente compita en una PASO...”.

“Alberto ha dicho que será candidato, por lo que he leído Massa ha dicho que no y creo que Cristina no va a ser”, retrucó el hijo de la exmandataria en diálogo con Roberto Navarro en El Destape.

Además, se refirió a los candidatos de Juntos por el Cambio que ya se han ido presentando con Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich. “Yo creo que sí, hay que ver si le pierde el miedo a Macri”, señaló sobre el jefe de gobierno porteño.

Sobre la exministra de Seguridad señaló: “Ella no, sería muy malo para el país. Igual puede haber un sector que la quiere, hay gente que en Tucumán votó a Bussi...”.

"Después del 9 de diciembre de 2015 la Argentina entró en un tobogán del que no salió más, hay que tener mucha gestión y autoridad, el azúcar aumentó 96% en el año, por encima de la inflación, no es un commodity de precio internacional", dijo Máximo.

Otro de los temas relevantes de la charla fue la inflación y su posible efecto en los comicios de 2023. “Nosotros en el 2015 teníamos una inflación de 22% y perdimos la elección”, recordó instantes después de asegurar que, “más que por un tema electoral”, le preocupa el tema porque están en juego “los alimentos para la gente” y si eso no se controla crece el índice de indigencia.

Las criticas a la gestión de Martín Guzmán y la defensa de Sergio Massa

El diputado kirchnerista señaló que tiene una “diferencias sobre la gestión” que está realizando el actual ministro de Economía, Sergio Massa. “Muchas veces tenemos miradas diferentes sobre el tema económico, es algo natural”, expresó.

Sin embargo, aclaró que Massa está “administrando consecuencias” y apuntó que tiene “un conocimiento sobre el estado enormemente superior al de Martín Guzmán”. De esta manera, se pone en evidencia las críticas que La Cámpora realizó fuertemente al extitular del Palacio de Hacienda.

La palabra sobre el intento de asesinato a Cristina Kirchner

En otro pasaje de la entrevista, el titular del peronismo en la provincia de Buenos Aires se refirió a cómo se enteró del hecho que atentó contra la vida de la ex jefa de estado.

“Me había ido tarde del Congreso a comer a la casa de unos buenos amigos, llegué y a los cinco o diez minutos me sonó el teléfono. Vi que era el secretario de Cristina pero dije, ‘lo atiendo en un ratito’ porque estábamos en medio de una charla. Entonces llamaron a otro teléfono y me dijeron, ‘venite’. Habré llegado (a la casa de su madre) a las 10 de la noche, no me acuerdo”, relató.

Y para cerrar, aseguró que “si me tuviera que subir a un acto con un chaleco antibalas... no sería el país en que uno quiere vivir, si pasara eso no estaríamos funcionando bien como sociedad”.