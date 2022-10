A horas de la sesión en Diputados, Juntos por el Cambio redefine su posición sobre el Presupuesto

Cuando todo indicaba que el Frente de Todos se encaminaba a aprobar el Presupuesto 2023 por amplia mayoría en la Cámara de Diputados, los últimos cambios al proyecto y el recorte revelado por un informe en el área de educación hicieron que Juntos por el Cambio reevalúe su postura.

Por estas horas, el interbloque opositor intenta unificar una posición de cara a la sesión de este martes. Es que algunos diputados del PRO que integran el grupo de los “halcones” presionan para no dar quórum, lo que se suma a la intención de la Coalición Cívica de votar en contra del proyecto.

Según pudo reconstruir este medio, el sector más intransigente del PRO planteó la idea de no bajar al recinto durante una reunión de interbloque este domingo. Pero la decisión se tomará orgánicamente en el bloque este lunes, después de la presentación del libro de Mauricio Macri en La Rural.

La UCR también mantendrá su propia reunión interna a última hora en el Congreso. En el bloque que preside Mario Negri hay más inclinación a dar quórum, pero aseguran que el interbloque debe trabajar para contener a todos y evitar una ruptura.

“Si nosotros ponemos una agenda, solicitamos que vengan ministros y tratamos de colaborar, si hay una decisión de no dar quórum es por algo muy específico”, dijo a este medio un diputado que participó de la reunión de interbloque del fin de semana.

La misma fuente agregó: “Tenemos más acuerdos que desacuerdos. Vamos a actuar en unidad y ver cómo convencer a todos los sectores de si bajamos o no bajamos. Esa decisión no está tomada, porque no es el eje”.

En la Coalición Cívica, la intención es votar en contra del Presupuesto. “No vamos a acompañar un Presupuesto que miente en la pauta de inflación, reduce más de 15% los fondos para educación, sube impuestos, atenta contra el campo y la producción, beneficia a los Moyano y delega facultades”, advirtió el diputado y titular del partido, Maximiliano Ferraro.

Distinta es la situación en Evolución Radical, el bloque que preside Rodrigo De Loredo, que a través del porteño Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA (Universidad de Buenos Aires), consiguió más fondos para esa institución académica y también logró una modificación para que las familias puedan deducir del impuesto a las Ganancias hasta un 40% de los gastos en educación.

En este complejo escenario, donde se cuela la cuestión electoral, el único acuerdo consolidado parece ser el de votar en contra de una serie de artículos que no fueron modificados o que se incorporaron a último momento.

“Para nosotros lo principal es la votación en particular, porque podemos bajar algunos artículos junto con el resto de los bloques. Estamos focalizados en ese punto, no en si bajamos a dar quórum o no”, aseguró otro diputado de Juntos por el Cambio.

Entre los artículos que generan más preocupación en la oposición figuran el del pago del impuesto a las Ganancias por parte de jueces y magistrados, y la delegación de facultades al Poder Ejecutivo para subir retenciones al sector agropecuario.

También sorprendió otro artículo incorporado a último momento para eximir del impuesto a las Ganancias los adicionales al salario básico de los camioneros, un reclamo histórico del gremio que conducen los Moyano.

“El artículo 104 del proyecto de ley de Presupuesto 2023 eleva brutalmente las deducciones para los camioneros. Un ‘bonus’ de 350.000 pesos al año por afiliado, pagado con el IVA de la polenta. Moyano sí, Piumato no. Esto explica el acto de Máximo y Pablo del otro día. Vergüenza”, bramó el economista Luciano Laspina (PRO).

Además, se encendieron alarmas por el reciente informe del Observatorio Argentinos por la Educación que revela que el proyecto prevé una reducción de 15,5% del monto destinado a Educación respecto de este año, siendo el segundo presupuesto más bajo de los últimos 11 años.