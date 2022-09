Presupuesto 2023: qué le solicitó la Liga de Gobernadores oficialistas a Sergio Massa

El próximo jueves, el ministro de Economía, Sergio Massa, presentará el su propuesta para el Presupuesto 2023 en Diputados. Con esta premisa, la Liga de Gobernadores oficialistas le hizo saber cuáles consideran que son los rubros y sectores que no se deben ajustar.

Quince mandatarios provinciales se reunieron este lunes, de forma presencial y virtual, para coordinar cuál sería el pedido a Massa, entre otros temas. Así, emitieron un comunicado repudiando el ataque a la vicepresidenta Cristina Kirchner, pero también se refirieron al Presupuesto 2023.

La Liga de Gobernadores se adelantó al Presupuesto 2023

“En la agenda de gestión permanente consideramos necesario lograr los consensos para federalizar el Presupuesto 2023 con el objeto de garantizar la continuidad de las obras públicas en nuestras provincias”, dice la nota que firmaron los gobernadores de Tucumán, Santa Cruz, Chubut, Formosa, Tierra del Fuego, La Pampa, La Rioja, Chaco, Catamarca, Santiago del Estero, Buenos Aires, San Juan, Entre Ríos y Misiones.

Además, este jueves, los gobernadores del NOA y el NEA organizaron una cumbre en Chaco y, en ese marco, resolvieron enviar notas a Sergio Massa, y al Jefe de Gabinete, Juan Manzur (presente en el encuentro), solicitando la inclusión de un artículo específico en el Presupuesto 2023 que blinde el financiamiento de obras en el Norte grande.

“Facultase al Poder Ejecutivo a promover la asignación de un financiamiento garantizado con fuentes nacionales e internacionales durante el transcurso de 15 años a los efectos de corregir las asimetrías históricas en materia de infraestructura vial, energética, sanitaria, escolar, habitacional, fibra óptica, portuaria, habitacional, agua potable, cloacas, gas, entre otras. El monto anual garantizado deberá alcanzar como mínimo el 40% del presupuesto de obras de infraestructura asignadas contabilizando las fuentes nacionales e internacionales”, reza el artículo.

Tanto los gobernadores como los ministros de Economía locales mantienen una relación cercana con Massa y su equipo. Manzur, asimismo, ofició de nexo entre las provincias y el titular de Hacienda.

Según trascendió, los gobernadores “no esperan recorte de obras”. “Si va a existir o no recorte, lo tiene que responder el ministro de Economía. Hubo una respuesta, de palabra, de que no va a haber recorte, pero no hay garantía”, señalaron desde el entorno.

También destacaron: “Ya venimos de un año sin Presupuesto, en el que con cada obra había que hacer toda una serie de pasos para modificar partidas, con la autorización del Gabinete nacional por decreto. Estamos en una situación económica muy compleja, y si a eso se le suma recorte de obra pública, que supone una caída de empleo para muchas provincias, es un paquete explosivo. La preocupación claro que está”.

Aunque los mandatarios saben que por el acuerdo con el FMI “un ajuste es inevitable”, el reclamo es que esto no signifique “perjudicar a las provincias” y se tengan en cuenta “necesidades dispares entre distritos” en donde la obra pública sostiene empleos y provincias más “productivas” que requieren, por ejemplo, que no se paralice la importación de insumos para las empresas locales.

Cuándo llegará el Presupuesto 2023 al Congreso

El próximo 15 de septiembre, el ministro de Economía debe presentar el Presupuesto 2023 en Diputados. Massa regresaría a la Argentina de su gira por Estados Unidos entre el 13 y el 14 y se prevé que vaya a defender el proyecto en la Cámara Baja la semana siguiente.

Según se especula, en el ministerio estudian el modo de realizar un recorte adicional del 0,2% del PBI para llevar a 1,9% el déficit proyectado para el próximo año.

Massa presentará el Presupuesto 2023 la próxima semana. Foto: Captura

“Las provincias necesitan de Nación, pero el Gobierno nacional necesita a las provincias, e incluso hoy necesita más que nunca a los gobernadores. No creemos que se vaya a resolver de una forma conflictiva”, dicen los más optimistas, que confían en que no habrá recorte en la obra pública.

Por su parte, hay quienes recuerdan que, en última instancia, es el Congreso el que analiza el Presupuesto y nunca se descartan modificaciones en el debate en el recinto.

“Siempre sucede. Si el Presupuesto no contempla obras en particular, o hay algunos olvidos, se hacen cambios. Eso no necesariamente tiene que generar ruido, para eso también se discute antes”, surgió tras la reunión de la Liga. A su vez, otra preocupación que surgió es la actitud que tomará la oposición frente al nuevo Presupuesto.