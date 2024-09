Una periodista se defendió de un ladrón a los golpes y publicó las fotos: “Unas buenas piñas”

La periodista Abígail Luna, creadora del espacio de noticias El Anexo, fue víctima de un intento de robo este miércoles, que pudo evitar “a los golpes”. La joven se autodefendió y publicó detalles del episodio en su perfil de X.

“Bueno, me quisieron robar. Me olvidé de preguntarle el nombre, pero acá les dejo la cara destruida por mí. Una pena que justo hoy me hice las uñas, me ensucié”, escribió e ironizó sobre el episodio

Las imágenes del delincuente herido

En las fotos que compartió se ve al delincuente tirado en el piso con sangre en el rostro producto de los golpes que le propinó la mujer.

“Estaba enfierrado con, literalmente, un fierro. Un objeto punzante. Me golpeó, le saqué el fierro y nos cagamos a palos. Fin”, resumió el episodio.

“Pensé que eras mi señora”

En su posteo de X, Luna respondió algunas preguntas de sus seguidores. Entre ellas, cómo estaba. Dijo que “bien” pero que en el hospital por precaución, considerando que tuvo contacto con la sangre de otra persona, el protocolo indica que debe atenderse y evitar cualquier tipo de potencial contagio.

Otra persona le preguntó si practicaba artes marciales. “Hace mil, taekwondo, pero le pegué unas buenas piñas en la cara nomás. No tiene relación con el arte marcial, jajaja”, respondió la chica.

Por otro lado subió un video del individuo pidiéndole perdón. En las imágenes se lo escucha disculparse y decir que la confundió con su esposa, mientras la joven le recordaba que le quiso robar y la amenazó. “¿A quién vas a matar vos?”, le recriminaba, mientras volvía a golpearlo para el video. Por último, compartió una imagen en la que se ve al malhechor de espaldas, siendo esposado y por subir a un patrullero.