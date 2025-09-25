Triple crimen en Florencio Varela: todo lo que se sabe hasta el momento sobre el caso que conmociona a Argentina

El triple crimen ocurrido en Florencio Varela, donde fueron asesinadas Brenda Castillo, Morena Verri y Lara Morena Gutiérrez, ha conmocionado a Argentina.

En Vía País realizamos un resumen que detalla los puntos más importantes del caso.

Las Víctimas:

Brenda Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), amigas y oriundas de La Matanza.

Brenda, Morena y Lara, las tres amigas que desaparecieron en La Matanza

El Crimen:

Los cuerpos de las tres jóvenes fueron encontrados en una vivienda de Florencio Varela . Las primeras autopsias revelaron la brutalidad del crimen.

Los informes forenses indican que las víctimas fueron torturadas y asesinadas de manera violenta. Morena fue molida a golpes en la cara y sufrió una luxación cervical, mientras que Brenda fue golpeada en la cabeza y apuñalada varias veces en el cuello.

Se cree que la mayor parte de la violencia fue aplicada sobre Lara, la menor de las tres, quien también fue desmembrada post mortem.

Se especula que el crimen habría sido transmitido en vivo por redes sociales para un grupo cerrado, donde había 45 personas viendo las perturbadoras imágenes. No sería la primera vez que este tipo de crimen es transmitido en redes sociales

La Investigación y los Acusados:

La principal hipótesis de la fiscalía apunta a una organización de narcotraficantes , posiblemente de nacionalidad peruana.

La hipótesis principal es que las jóvenes habrían sido asesinadas por una banda narco, en un supuesto ajuste de cuentas por un robo de cocaína.

Hay varios detenidos en relación con el caso, incluyendo a la pareja dueña de la casa donde se encontraron los cuerpos. Se sabe que hay un traficante peruano prófugo.

Reacciones y Consecuencias: