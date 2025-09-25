Policiales / Crimen

Triple crimen en Florencio Varela: todo lo que se sabe hasta el momento sobre el caso que conmociona a Argentina

Crónica del triple femicidio que destapa el horror narco y la impunidad con la que se manejan.

Camila Charris
Camila Charris

25 de septiembre de 2025,

Triple crimen en Florencio Varela: todo lo que se sabe hasta el momento sobre el caso que conmociona a Argentina
¿Qué hay detrás del triple crimen de Florencio Varela?

El triple crimen ocurrido en Florencio Varela, donde fueron asesinadas Brenda Castillo, Morena Verri y Lara Morena Gutiérrez, ha conmocionado a Argentina.

En Vía País realizamos un resumen que detalla los puntos más importantes del caso.

Las Víctimas:

  • Brenda Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), amigas y oriundas de La Matanza.
Brenda, Morena y Lara, las tres amigas que desaparecieron en La Matanza
Brenda, Morena y Lara, las tres amigas que desaparecieron en La Matanza

El Crimen:

  • Los cuerpos de las tres jóvenes fueron encontrados en una vivienda de Florencio Varela. Las primeras autopsias revelaron la brutalidad del crimen.
  • Los informes forenses indican que las víctimas fueron torturadas y asesinadas de manera violenta. Morena fue molida a golpes en la cara y sufrió una luxación cervical, mientras que Brenda fue golpeada en la cabeza y apuñalada varias veces en el cuello.
  • Se cree que la mayor parte de la violencia fue aplicada sobre Lara, la menor de las tres, quien también fue desmembrada post mortem.
  • Se especula que el crimen habría sido transmitido en vivo por redes sociales para un grupo cerrado, donde había 45 personas viendo las perturbadoras imágenes. No sería la primera vez que este tipo de crimen es transmitido en redes sociales.

La Investigación y los Acusados:

  • La principal hipótesis de la fiscalía apunta a una organización de narcotraficantes, posiblemente de nacionalidad peruana.
  • La hipótesis principal es que las jóvenes habrían sido asesinadas por una banda narco, en un supuesto ajuste de cuentas por un robo de cocaína.
  • Hay varios detenidos en relación con el caso, incluyendo a la pareja dueña de la casa donde se encontraron los cuerpos. Se sabe que hay un traficante peruano prófugo.

Reacciones y Consecuencias:

Temas Relacionados

MÁS DE Crimen
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS