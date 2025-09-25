Triple crimen en Florencio Varela: todo lo que se sabe hasta el momento sobre el caso que conmociona a Argentina

El triple crimen ocurrido en Florencio Varela, donde fueron asesinadas Brenda Castillo, Morena Verri y Lara Morena Gutiérrez, ha conmocionado a Argentina.
En Vía País realizamos un resumen que detalla los puntos más importantes del caso.
Las Víctimas:
- Brenda Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), amigas y oriundas de La Matanza.
- Las tres jóvenes estuvieron desaparecidas desde el viernes 19 de septiembre, luego de ser grabadas por una cámara subiendo a una camioneta blanca (esta fue quemada).
- La policía dio con la ubicación de los cuerpos de las jóvenes a través de última señal que emitió sus teléfonos celulares.
El Crimen:
- Los cuerpos de las tres jóvenes fueron encontrados en una vivienda de Florencio Varela. Las primeras autopsias revelaron la brutalidad del crimen.
- Los informes forenses indican que las víctimas fueron torturadas y asesinadas de manera violenta. Morena fue molida a golpes en la cara y sufrió una luxación cervical, mientras que Brenda fue golpeada en la cabeza y apuñalada varias veces en el cuello.
- Se cree que la mayor parte de la violencia fue aplicada sobre Lara, la menor de las tres, quien también fue desmembrada post mortem.
- Se especula que el crimen habría sido transmitido en vivo por redes sociales para un grupo cerrado, donde había 45 personas viendo las perturbadoras imágenes. No sería la primera vez que este tipo de crimen es transmitido en redes sociales.
La Investigación y los Acusados:
- La principal hipótesis de la fiscalía apunta a una organización de narcotraficantes, posiblemente de nacionalidad peruana.
- La hipótesis principal es que las jóvenes habrían sido asesinadas por una banda narco, en un supuesto ajuste de cuentas por un robo de cocaína.
- Hay varios detenidos en relación con el caso, incluyendo a la pareja dueña de la casa donde se encontraron los cuerpos. Se sabe que hay un traficante peruano prófugo.
Reacciones y Consecuencias:
- El caso ha generado una gran conmoción y fuertes críticas tanto para el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires como para el Gobierno de la Ciudad y hasta a nivel nacional.
- Diversas organizaciones feministas y sociales convocaron a marchas bajo el lema “Ni Una Menos” para exigir justicia por el triple femicidio.
- La familia de Lara ha recibido amenazas y hasta su casa fue baleada, lo que genera preocupación.