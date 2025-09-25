Así es por dentro la casa donde se cometió el triple crimen en Florencio Varela: encontraron objetos llamativos

Sigue la conmoción por el triple crimen en Florencio Varela y se siguen sumando detalles impactantes a la investigación. En las últimas horas, se difundieron imágenes de la casa ubicada en las calles Jáchal y Chañar, donde fueron encontrados los cuerpos de Morena Verri, Brenda del Castillo y Lara Gutierrez.

Las tres chicas habían desaparecido el viernes por la noche, cuando fueron vistas por última vez en la rotonda de La Tablada, en Moseñor Bufano y Avenida Crovara. Allí se subieron a una camioneta blanca, lo que marcó el comienzo de la búsqueda.

Qué revelaron las pericias en la vivienda

Según la investigación judicial, las jóvenes fueron torturadas, asesinadas y enterradas en la misma propiedad, donde se registró la última señal del celular de una de ellas.

Las imágenes difundidas por LN+ muestran el interior del lugar y el jardín donde la Policía bonaerense encontró los cuerpos. Los restos fueron hallados desmembrados, ocultos bajo escombros y, en dos casos, dentro de bolsas de residuos.

También, al lado de un árbol, se vieron prendas de vestir y objetos quemados, que fueron analizados por la Policía Científica durante los rastrillajes del miércoles.

Ahora, la vivienda permanece desalojada y forma parte de las pruebas clave que analiza la Justicia para reconstruir lo sucedido.

Cuándo y cómo mataron a las chicas en Florencio Varela

En primer lugar, los resultados preliminares que se conocieron en la tarde de este miércoles señalaron que la data de la muerte de las tres jóvenes es de hace cuatro días.

Esto significa, y de acuerdo a lo consignado por el periodista de TN Ignacio González Prieto, las chicas fueron asesinadas entre la noche del viernes y las primeras horas de la madrugada del sábado. Además, se supo que los crímenes se cometieron uno a uno.

En cuanto a los datos acerca de cómo mataron a las jóvenes, se supo que la primera tenía un importante golpe en el cráneo con hundimiento y fracturas; la segunda, un profundo corte en el abdomen que habría sido realizado ya una vez fallecida. La tercera víctima sufrió golpes, puñaladas e intentaron calcinar el cuerpo.

Otra de las pistas macabras que habla de lo que se llama un “crimen mafioso” es que una presentaba parte de sus dedos cortados.