Triple crimen en Florencio Varela: los asesinatos fueron transmitidos en vivo

Crece el estupor por el triple crimen de Florencio Varela. Los cuerpos de las chicas, que estaban desaparecidas desde el viernes, fueron hallados este miércoles. Los datos de la autopsia difundidos hablan, en primer lugar, de la fecha de muerte. También se destaca cómo fueron los asesinatos y algunas pistas macabras que hablarían de lo que se denomina un “crimen mafioso”.

Además, según Infobae, los asesinatos fueron transmitidos a través de las redes sociales para un grupo cerrado de personas. El Ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, aseguró que el video lo vieron cerca de 45 personas.

Las víctimas resultaron Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15). Salieron juntas de una casa de Ciudad Evita y se las vio por última vez subiendo a una camioneta blanca, en la rotonda de La Tablada, el viernes a la noche. Sus celulares fueron apagados en las primeras horas del sábado.

La palabra de Javier Alonso y la transmisión en redes sociales

El ministro confirmó que los asesinatos fueron transmitidos en vivo a través de una red social. El video estuvo destinado a un grupo de personas cerrado, por eso, cerca de 45 personas presenciaron en tiempo real el crimen, que fue presentado como un acto de advertencia.

En charlas con Todo Noticias, el Ministro de Seguridad explicó: "Sí, para un grupo cerrado. Esto es la información que nosotros relevamos en la investigación. Esta es la información y que tendría que ver con el móvil del homicidio, esta persona que es el capo del grupo, en esa sesión dice: 'Esto le pasa al que me roba droga’“. El dirigente también confirmó que uno de los cuatro detenidos fue el que confesó la transmisión por redes sociales: “Toda esa sesión de tortura fue transmitida por redes sociales y la habrían visto 45 personas. Fue un hecho de disciplinamiento para las chicas, pero también para diferentes integrantes de esa organización”.

Triple femicidio. Hallaron en Florencio Varela los restos de las tres jóvenes desaparecidas. (Gentileza)

Los últimos audios de Lara, la menor

El caso conmocionó a toda la Argentina y quedará en la memoria durante mucho tiempo. En ese contexto, El Nacional de Matanza, uno de los medios más leídos de la zona, publicó “uno de los audios que Lara le habría enviado a una de sus amigas”, en su cuenta de X.

“No de nada amiga, avisame si te veo hoy o no, si nos juntamos un ratito yo voy a ir a trabajar hoy también. Si te sentís mejor con ganas de trabajar, anda y nos cruzamos si querés amiga”, expresaba la menor en un audio. “¿Qué te iba a decir? Buena amiga, espero que te mejores muy pronto sabés. Cuidate nena. Cuidate porque así como vos me retas a mí, yo también te voy a retar a vos", concluyó.

Cuándo y cómo mataron a las chicas en Florencio Varela

En primer lugar, los resultados preliminares que se conocieron en la tarde de este miércoles señalaron que la data de la muerte de las tres jóvenes es de hace cuatro días.

Esto significa, y de acuerdo a lo consignado por el periodista de TN Ignacio González Prieto, las chicas fueron asesinadas entre la noche del viernes y las primeras horas de la madrugada del sábado. Además, se supo que los crímenes se cometieron uno a uno.

En cuanto a los datos acerca de cómo mataron a las jóvenes, si bien no se especificó qué sucedió con cada una, se supo que la primera tenía un importante golpe en el cráneo con hundimiento y fracturas; la segunda, un profundo corte en el abdomen que habría sido realizado ya una vez fallecida. La tercera víctima sufrió golpes, puñaladas e intentaron calcinar el cuerpo.

Otra de las pistas macabras que habla de lo que se llama un “crimen mafioso” es que una presentaba parte de sus dedos cortados.