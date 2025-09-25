El doloroso testimonio del abuelo de Brenda y Morena tras el velatorio: “Tres paquetes de carne picada”

El último adiós a Brenda, Morena y Lara se convirtió en uno de los pasajes más desgarradores para toda la sociedad, que no sale del estupor por el triple crimen de Florencio Varela.

Este jueves se llevaron a cabo dos velatorios en simultáneo, para despedir a las chicas: por un lado, Brenda y Morena -que eran primas, y por otro, Lara, la menor de las asesinadas.

En el velatorio de las primas, quien volvió a tomar la palabra ante la prensa, tal como lo hizo desde el momento de la desaparición, fue Antonio, abuelo de las chicas.

En su testimonio mostró su indignación por todo lo que se dice, aseguró que aunque vaya solo estará frente al Congreso pidiendo justicia y lanzó duras críticas al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

“Tres paquetes de carne picada”

“La semana que viene me van a ver paradito frente al Congreso, solito. Espero que me atienda alguien. ¿Qué estamos viviendo? No podemos seguir así. No podemos salir a la calle, ya no se puede más", dijo Antonio.

Cuando le preguntaron si el intendente Espinoza se había comunicado tras la sucedido, lanzó con furia: “Es un cobarde ese señor, no apareció, no llamó... Ese no es intendente, ese señor nos engrupe“.

“Sólo quiero que termine de una vez... Ahora no puedo llorar, estoy acá para poder contar, haciéndome el fuerte. Pero después voy a necesitar digerir lo que pasó”, reconoció.

Por otro lado agradeció a la prensa por darle visibilidad al caso y podió disculpas a los ciudadanos por haber cortado las calles de la Rotonda de La Tablada. “Fue en respuesta a lo que nos devolvieron: tres paquetes, tres paquetes de carne picada”, dijo Antonio con la brutalidad que el doloroso caso amerita.