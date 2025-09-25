El desgarrador relato del padre de Brenda, víctima del triple crimen, y su pedido de justicia: “La mataron como un perro”

Leonel, padre de Brenda del Castillo, habló con Sergio Lapegüe sobre cómo transita estas horas, tras el aberrante crimen de su hija y otras dos chicas, Lara y Morena.

En primer lugar expresó su malestar con el fiscal Gastón Duplaá, quien estuvo a cargo de la causa hasta este jueves, cuando pasó a Homicidios de La Matanza y ahora está en manos de Adrián Arribas. Hasta este mediodía, nadie se había comunicado con las familias para ponerlos al tanto del avance de la causa.

“Ninguno se comunicó conmigo. El fiscal no llamó a las familias Una falta de respeto. Nos vamos enterando por los medios”, aseguró Leonel. Agregó que este miércoles se hicieron presentes “dos chicos” del Ministerio de Seguridad de la provincia. Hasta el momento, ese fue el único contacto oficial que tuvieron.

Sobre lo que necesitan ahora, destacó la representación de un abogado “con peso y presencia en los medios”, señaló, dada las características del caso. Mauro Szeta, en la mesa de Lape Social Club, comentó que en este momento Fernando Burlando está evaluando tomar la querella.

“La mataron como un perro”

“No tenemos nada, soy vendedor ambulante y no estoy laburando ahora. No tengo un mango, vivo de eso”, dijo Leonel. Ante el ofrecimiento de Lapegüe de hacerle llegar un dinero para pasar este tiempo, el hombre agradeció pero se negó a recibirlo.

Enseguida, el hombre que mantuvo la voz quebrada durante toda la entrevista, rompió en llanto. “La mataron como un perro. No me dejaron ni despedir a mi hija en la morgue. Todos son funcionales a los narcos. El Juzgado de La Matanza es una verguenza”, dijo llorando.

Brenda era mamá de un nene de apenas un año, que quedó al cuidado de su abuela materna. “Era muy leal, buena, tenía su carácter, un temperamento muy fuerte. Su hijo la motivaba, lo estaba criando sola”, agregó su papá. Y sumó: “No pude ver ni la cara de mi hija. Me la dieron en un cajón cerrado, cómo puedo corroborar que era mi hija”, señaló el hombre.