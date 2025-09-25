Quién baleó la casa de la familia de Lara, una de las víctimas del triple crimen: el testimonio de la abuela

Con el correr de las horas se sigue sumando información y se abren nuevas líneas de investigación en relación al triple crimen de Florencio Varela. En la tarde del miércoles, tras conocerse el aberrante final de Brenda Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Gutiérrez (15), un hombre baleó la casa en donde vivía la menor.

El enigmático posteo en redes sociales de la hermana de Lara, una de las chicas asesinadas en Florencio Varela.

Según trascendió, porque ella misma lo mencionó en redes sociales, las balas iban para Agostina, hermana de Lara. “Me venís a tirar tiros a mi casa. Andá a buscar a los peruanos”, publicó. El mensaje pasó a investigación judicial para determinar a quién estaba dirigido y así avanzar en la causa por el triple femicidio.

“Estoy haciendo el duelo de mi hermana y me venís acusar que yo entregué a mi hermana, h… de p…”, añadió la joven. “Lcty, yo también la perdí a mi hermana”, cerró.

Las declaraciones de Agostina Gutiérrez se relacionan con lo que comunicó este miércoles Luz, prima de Lara, quien reveló a la prensa que la casa de la familia Gutiérrez fue atacada a tiros desde una moto.

Qué dijo la abuela de Lara y Agostina

En diálogo con C5N, la abuela de las jóvenes -aunque no reconoció el vínculo ante las cámaras- habló sobre el hombre que baleó el domicilio. En su declaración, dejó alguno interrogantes y deslizó -sin querer- una pista sobre quién fue el responsable de la balacera.

“Al joven que vino a tirar tiros a mi casa, que no sé como se llama. Agostina no tiene nada que ver. ¿Vos te pensás que Agostina la va a entregar a su hermana?“, dijo, trayendo a colación la acusación que circuló.

“Si tenés huevos para tirar tiros en mi casa, andá y buscá a los peruanos, que son supuestamente los que las mataron a las tres chicas. A las tres, no solamente a la mamá de tu hijo”, señaló. De este comentario se desprende que quien habría estado detrás de la balacera fue la pareja o expareja de Brenda, la única de las tres que era mamá. El nene cumplió 1 año hace apenas un mes. Sin embargo, no es más que una suposición, ya que se desconoce que la familia haya denunciado el hecho o dado nombres precisos.

Luego intentó despegarse del asunto, asegurando que Agostina no vive en el domicilio baleado, que únicamente “vive la abuela”, pretendiendo que no se trataba de ella. Cuando le preguntaron si conocía a quien baleó la casa respondió que “no”, a la vez que sumó que no llegó en moto como se había dicho, sino caminando.