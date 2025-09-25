El detalle aberrante que hallaron en la casa de “Pequeño Jota”, el narco acusado del triple crimen en Florencio Varela

El triple crimen que sufrieron Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez sigue generando conmoción en Argentina y llevándose toda la atención. La investigación sigue avanzando y ahora hubo un allanamiento en la vivienda de “Pequeño Jota”, el joven de 23 años acusado de ser narco y responsable del brutal asesinato. Las autoridades encontraron un detalle que dejó consternados al equipo de investigación.

Según lo que difundió Radio Mitre, las fuentes policiales confirmaron que en la casa había instalado un “caza-bobos eléctrico”, es decir, un dispositivo que podía generar una descarga si alguien prendía la luz. Esto refuerza la acusación de peligrosidad del acusado y la complejidad de los operativos que se realizaron para ingresar a la vivienda.

Quién es “Pequeño Jota”

Según lo que publicó el medio citado anteriormente, el principal sospechoso es un narco apodado Julito o Pequeño J, que vivía en la villa Zavaleta, en la Ciudad de Buenos Aires. Aparentemente, no sería un capo de gran escala, sino un vendedor de drogas al menudeo que distribuía cocaína y otras sustancias.

No estuvo en el lugar de los crímenes, pero los fiscales lo señalan como autor intelectual: habría ordenado el secuestro de las jóvenes, ideado el plan y participado en la filmación de las torturas, que fueron transmitidas en vivo por redes sociales.

Triple femicidio. Hallaron en Florencio Varela los restos de las tres jóvenes desaparecidas. (Gentileza)

Cómo sigue la causa

Se demoraron a ocho personas en los allanamientos hechos en Villa Zavaleta, pero todos quedaron en libertad al no encontrarse pruebas directas en su contra. El principal acusado continúa prófugo.

“El operativo demoró en llevarse a cabo y eso le dio tiempo para escapar. No se descarta que ya no esté en el país”, explicó el periodista Pampa Mónaco, especialista en temas policiales.