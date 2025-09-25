Viviana Canosa explotó y apuntó contra el Gobierno y los periodistas por el triple femicidio en Florencio Varela

El triple femicidio en Florencio Varela conmovió a toda la sociedad por el brutal asesinato de Brenda, Morena y Lara, quienes estaban desaparecidas desde el viernes cuando se la vio subir a una camioneta blanca en La Matanza. Los tres cuerpos fueron hallados este miércoles y de a poco se conocen datos perturbadores del triple crimen. Viviana Canosa habló del tema en su programa y crítico al Gobierno Nacional y algunos colegas hombres por el tratamiento del tema.

Triple crimen en Florencio Varela

Pasadas las horas, se revelaron datos de la autopsia de las tres chicas y la brutal manera en que fueron asesinadas. El triple femicidio generó un fuerte impacto y conmoción en la sociedad que llevó a famosas y conductoras a hablar del impactante hecho que se llevó a cabo el fin de semana.

Viviana Canosa fue contundente al opinar del caso en su programa por Carnaval Streaming. La periodista criticó duramente al Gobierno por sus palabras al hablar del caso y las polémicas frases que usaron periodistas de policiales al referirse a la profesión de las tres chicas brutalmente asesinadas, ya que según se supo eran trabajadoras sexuales.

Viviana Canosa

El descargo de Viviana Canosa sobre la forma qué trataron el triple femicidio sus colegas y el Gobierno Nacional

“Me impresionaba como había periodistas de policiales hablando de que las chicas eran prostitut*s profesionales”, expresó con indignación la conductora y en referencia a la frase que usó Rolando Barbano de ”veterana de la prostitución" sobre Lara, la menor de 15 años asesinada.

“Impresionante la manera en que nos tratan a las mujeres, saben que yo no soy pañuelo verde y tengo un feminismo diferente. Me pareció impresionante que están acusando a las chicas y no a los asesinos por la profesión”, expresó con enojo Viviana Canosa.

En ese sentido, la conductora criticó duramente y comentó: “Vos podes ser prostitut*, y no tienen por qué hacerte lo que te hicieron. Como estamos hablando de a qué se dedicaban, como si fuera lo más importante y qué por eso merecían que las matarán y descuartizarán”.

De igual manera, Viviana Canosa arremetió contra el Gobierno Nacional: “Es indignante que estos pelotud*s cuatro de copas que además son re violentos. A qué piba de 13 o 14 años le puede gustar ser prostitut*. Es un nivel de inmoralidad de arriba abajo, de este Gobierno no se salva ninguno".