Triple crimen en Florencio Varela: cuándo y dónde se realizará el velatorio de Morena, Lara y Brenda

Luego de que se conociera el resultado de las autopsias, cuyos resultados preliminares confirmaron las torturas que sufrieron Lara Gutiérrez, Brenda Del Castillo y Morena Verdi, las tres chicas asesinadas en la localidad de Florencio Varela, la Justicia aceptó que se entreguen los cuerpos para darles el último adiós.

Hasta el momento está confirmado el velatorio de Brenda y Morena, dos de las tres víctimas del triple femicidio, el cual se realizará este jueves por la tarde en la localidad bonaerense de San Justo donde familiares, amigos y conocidos de las jóvenes piden “acompañar en este doloroso momento”.

Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (21) y Lara Morena Gutiérrez (15), las víctimas del triple crimen.

De este modo, se espera que este jueves 25 de septiembre, entre las 14 y las 18, se lleve a cabo el velatorio de Brenda y Morena en la calle Monseñor R. Bufano 2651, ex Camino de Cintura, en San Justo.

La sala velatoria se encuentra a metros de la esquina en la que Morena, Brenda y Lara fueron vistas subirse a una camioneta Chevrolet Tracker blanca el pasado viernes 19.

“Con el corazón lleno de tristeza, invitamos a familiares y amigos a unirse con nosotros para darle el último adiós a Morena y Brenda, y acompañar a la familia en este doloroso momento”, indicó el comunicado difundido.

Velatorio Brenda y Morena

Por otra parte, hasta el momento se desconoce qué ocurrirá con la despedida a Lara Gutiérrez, aunque se espera que en las próximas horas su familia confirme la decisión.

Los resultados de las autopsias arrojaron cómo y cuándo mataron a las jóvenes

Crece el estupor por el triple crimen de Florencio Varela. Los cuerpos de las chicas, que estaban desaparecidas desde el viernes, fueron hallados este miércoles. En horas de la tarde, se conocieron los primeros resultados de las autopsias.

Los datos difundidos hablan, en primer lugar, de la fecha de muerte. También se destaca cómo fueron los asesinatos y algunas pistas macabras que hablarían de lo que se denomina un “crimen mafioso”.

Las víctimas resultaron Brenda del Castillo(20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15). Salieron juntas de una casa de Ciudad Evita y se las vio por última vez subiendo a una camioneta blanca, en la rotonda de La Tablada, el viernes a la noche. Sus celulares fueron apagados en las primeras horas del sábado.