Quién es Pequeño J, el narco peruano señalado como instigador del triple crimen de Florencio Varela

La causa por el brutal triple femicidio de Florencio Varela sumó un nuevo protagonista; las pesquisas oficiales señalan a “Pequeño J”, también conocido como “Julito”, como posible instigador del asesinato y tortura de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

Por el momento, las fuentes judiciales consignaron que el joven tiene alrededor de 23 años y es de nacionalidad peruana y es quien habría contratado sicarios para llevar adelante el secuestro y posterior crimen, en un plan que habría sido transmitido en vivo a través de redes sociales a un grupo cerrado de unas 45 personas.

Triple femicidio. Hallaron en Florencio Varela los restos de las tres jóvenes desaparecidas. (Gentileza)

Las fuerzas de seguridad bonaerenses y porteñas desplegaron operativos en Villa Zavaleta y en inmuebles relacionados con redes criminales tras la salida de la orden de captura. Se apunta a dos domicilios: una parrilla y un tercer piso desde donde el narco habría estado momentos antes del arribo policial.

Así fueron los allanamientos en Villa Zavaleta por el triple femicidio de Florencio Varela.

El nombre real que aparece es M.A.O., pero los sospechosos lo identifican también como Julio Valverde o Julio Noguera. Aparentemente no hay documento corroborado, lo que complica su localización inmediata.

Según declaraciones oficiales, el hecho fue mostrado en vivo por Instagram para un grupo cerrado de personas. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, informó que se trató de una transmisión privada y que la tortura fue exhibida como advertencia dentro del sistema delictivo.

Los motivos detrás del crimen serían una venganza narco por un robo de cocaína y dinero. Además se cree que el video buscó tener un efecto simbólico: imponer terror en el entorno criminal. Según fuentes, el móvil del homicidio incluye esta hipótesis de disciplinamiento.

Las autopsias preliminares reforzaron la brutalidad del caso: las víctimas habían sido torturadas antes del asesinato y descuartizamiento. En el caso de Lara, fue hallada con mutilaciones extremas, como amputación de dedos, quemaduras y heridas que denotan sadismo.

Mientras la búsqueda de “Pequeño J” continúa, ya hay cuatro personas detenidas, entre ellos una pareja peruana que vivía en un hotel cercano al domicilio donde se encontraron los cuerpos. Las autoridades intentan reconstruir los vínculos de la banda operativa con el presunto instigador intelectual.