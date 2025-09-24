Triple crimen de Florencio Varela: las imágenes de los primeros cuatro detenidos

Luego de que se confirmara el asesinato de Morena Verri (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) en una casa de Florencio Varela, se produjeron las primeras detenciones.

Los cuerpos fueron hallados este miércoles, cuando las chicas ya llevaban 5 días desaparecidas. Tras el macabro hallazgo, en pocas horas la investigación y a los investigadores no le quedan dudas de que se trató de un “crimen mafioso”, que apunta al narcotráfico.

Quiénes son los detenidos hasta el momento

Hasta el momento, cuatro personas fueron detenidas. Dos de ellas –un hombre y una mujer– fueron capturadas durante un allanamiento en una vivienda de las calles Río Jáchal y Chañar, en Florencio Varela. Según fuentes policiales, ambos fueron sorprendidos “limpiando con lavandina restos de sangre que había por todos lados”.

Son 4 los primeros detenidos por el triple crimen

La casa, según los vecinos, había sido alquilada el viernes pasado por una banda vinculada a la Villa 1-11-14 para una “fiesta narco”. Posteriormente, en un operativo realizado en un hotel cercano, otros dos sospechosos fueron detenidos: un hombre de nacionalidad peruana –señalado como integrante de la red narco del Bajo Flores– y una mujer, dueña de la vivienda allanada.

Los cuatro serán indagados por “Homicidio agravado por concurso premeditado de más de dos personas”. Los detenidos tienen 18, 19, 25 y 28. En la tarde de este miércoles, comenzaron a circular sus fotos.

Por otro lado, trascendió que una de las detenidas habría confesado que las jóvenes fueron asesinadas en el marco de una venganza atribuida a un traficante peruano que permanece prófugo.

Una banda narco bajo la lupa: la “Mafia de los Peruanos”

La principal hipótesis policial vincula el triple femicidio con la Mafia de los Peruanos, una organización que domina parte de la Villa 1-11-14, en el Bajo Flores, Ciudad de Buenos Aires. En ese barrio, según los investigadores, el territorio está dividido: un grupo de paraguayos maneja el negocio de la marihuana, mientras que la banda de los peruanos controla la venta de cocaína, operando en al menos siete hectáreas de la villa, en manzanas como la 13, la 25 y la 31.

De acuerdo a los primeros indicios, las víctimas ejercían prostitución en la zona del Bajo Flores, donde la banda narco impone su poder y mantiene disputas violentas por el control del territorio y las ganancias del tráfico de drogas.



