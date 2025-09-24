Quiénes son Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que desaparecieron en La Matanza y aparecieron muertas en Florencio Varela

La Policía bonaerense y las familias de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) comenzaron la búsqueda desesperada desde el viernes pasado de las tres amigas. Las jóvenes desaparecieron tras salir de una casa en La Matanza. Sin embargo, este miércoles se encontraron los 3 cuerpos en una casa en Florencio Varela.

Según los primeros datos, la última imagen de ellas corresponde a una estación de servicio, donde habrían esperado a un hombre con el que se iban a encontrar en un bar del barrio porteño de Flores.

“Estamos buscando por todos lados, pero no hay nada concreto”, dijo Paula, la madre de Brenda, quien encabezó una protesta en el lugar donde las cámaras registraron a las chicas por última vez. La mujer detalló que el plan de las amigas era reunirse con una persona que las pasaría a buscar por la rotonda. “Salieron del domicilio de Morena, se fueron a encontrar y después no sabemos más nada”, lamentó.

En medio de la incertidumbre de las primeras horas, surgieron distintas versiones sobre su paradero, incluyendo supuestas presencias en una quinta en Canning o en la villa Las Antenas de Lomas del Mirador, aunque ninguna hipótesis fue confirmada por los investigadores.

Brenda, Morena y Lara, las tres amigas que desaparecieron en La Matanza

Personas del entorno cercano indicaron que las dos mayores se dedicaban a la prostitución y que habrían pactado una cita con un cliente que les pagaría 300 dólares el viernes, día en que se perdió todo contacto con ellas.

Por qué se relaciona este caso con los cuerpos encontraron en Florencio Varela

La policía bonaerense encontró tres cuerpos en una vivienda de Florencio Varela y hay al menos cuatro detenidos en relación con el caso. Se cree que los cuerpos son los de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez.

También se ha encontrado una camioneta incendiada (que se cree es la misma a la que las tres chicas se subieron el viernes). Las autoridades continúan con los peritajes para confirmar si los cuerpos hallados pertenecen a las jóvenes desaparecidas.

La principal hipótesis que maneja la investigación es que el hecho estaría vinculado a una banda narco y que las jóvenes habrían sido asesinadas en el contexto de una “fiesta narco”.