Se filtró el mensaje transmitido en vivo mientras torturaban y asesinaban a Brenda, Morena y Lara en Florencio Varela

En las últimas horas salieron a la luz los detalles del perturbador mensaje que se escuchó durante la transmisión en vivo del brutal ataque en el que tres jóvenes fueron torturadas y asesinadas en Florencio Varela.

Triple femicidio. Hallaron en Florencio Varela los restos de las tres jóvenes desaparecidas. (Gentileza)

Este fue el mensaje en vivo que se viralizó mientras torturaban a las jóvenes en Florencio Varela

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, brindó detalles escalofriantes sobre el crimen y el trasfondo del brutal ataque. “Toda esa sesión de tortura fue transmitida por redes sociales y la habrían visto 45 personas. Fue un hecho de disciplinamiento para las chicas, pero también para diferentes integrantes de esa organización”, explicó el funcionario.

En la misma línea, agregó información clave sobre el posible móvil del triple femicidio: “Esto es la información que nosotros relevamos en la investigación. Esta es la información y que tendría que ver con el móvil del homicidio, esta persona que es el capo del grupo, en esa sesión dice: ‘Esto le pasa al que me roba droga’”.

Los detenidos por el triple crimen en Florencio Varela. (Gentileza)

Los primeros indicios señalan que los asesinatos habrían ocurrido el mismo viernes en que desaparecieron las jóvenes. Hasta el momento, hay cuatro personas detenidas vinculadas al caso, y se sospecha que están relacionadas con un líder narco con domicilios en el Bajo Flores y en el sur del Conurbano bonaerense.

Estas conclusiones surgieron tras el seguimiento policial de una camioneta Chevrolet Tracker blanca con patente adulterada, vehículo en el que las jóvenes fueron vistas al momento de su desaparición.