Triple crimen de Florencio Varela: trascendió el video del momento en que queman la camioneta

Morena Verri, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez eran buscadas intensamente desde el pasado viernes, cuando fueron vistas por última vez en la rotonda de La Tablada. Allí, se habían subido a una camioneta blanca, que las llevó a Florencio Varela, donde fueron asesinadas de manera macabra.

Este miércoles por la tarde, ya confirmadas las muertes de las jóvenes, se comenzaron a revelar detalles de lo acontecido, como también se difundió material vital para rearmar las piezas de un caso complejo.

En este marco, el rol de la camioneta fue fundamental. Primero porque las últimas imágenes de las chicas con vida las ubicaba subiendo a ese vehículo. Luego porque el seguimiento de este con el relevamiento de cámaras permitió dar con la casa de Florencio Varela en donde ocurrió el horror.

Qué pasó con la camioneta

Este miércoles por la tarde, el periodista Mauro Szeta compartió en su cuenta de X dos videos que se enfocan en la camioneta.

Por un lado, un registro tomado por la cámara de una vivienda muestra cómo el vehículo pasa a las cerca de las 5hs del sábado rumbo a ser prendida fuego.

En otro registro se observa el vehículo blanco ardiendo. "A las 21.29 del día 19/09, las víctimas subieron a la camioneta en La Tablada. Pasadas las 4 am del 20/09, se encargaban de prender fuego la camioneta", detalló Mauro Szeta en el posteo.

En la noche de este miércoles, la investigación continuaba con allanamientos en Villa Zavaleta donde, según consignó Clarín, se demoró a ocho personas.