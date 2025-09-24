Chicas desaparecidas: encontraron tres cuerpos en donde dio la última señal el celular

Continúa la búsqueda de las jóvenes desaparecidas en Ciudad Evita y ahora el caso sumo un importante giro en las últimas horas. Según Clarín, la Policía bonaerense confirmó el hallazgo de tres cuerpos en el marco de los operativos por Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, vistas por última vez el viernes 19 de septiembre. Hay cuatro detenidos y un fuerte hermetismo sobre el caso.

“En el patio de la vivienda allanada encontraron tres cuerpos descuartizados, por lo que los agentes de la Científica trabajaban en el lugar. A la camioneta la ubicaron por las cámaras de seguridad, en la zona de la villa del Bajo Flores y otros puntos de la ciudad de Buenos Aires", expresó el medio citado.

El martes por la noche se comenzó el procedimiento luego de detectar la última señal del celular de una de las chicas. En los allanamientos encontraron manchas de sangre en diferentes espacios y se detuvieron a cuatro personas.

Una casa, un hotel y la pista narco

La vivienda allanada fue alquilada recientemente por una banda vinculada al barrio 1-11-14, donde se organizó lo que los investigadores describen una “fiesta narco”.

Cuando la policía interrumpió, un hombre y una mujer fueron sorprendidos limpiando con lavandina restos de sangre. Luego siguió la investigación hasta un hotel cercano donde otras dos personas fueron detenidas: un hombre y la dueña de la casa, que además habría contratado a dos jóvenes para limpiar el lugar.