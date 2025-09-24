Axel Kicillof habló del triple crimen de Florencio Varela: “El narcotráfico no conoce de fronteras ni jurisdicciones”

Las autoridades de la provincia de Buenos Aires se refirieron este miércoles al triple femicidio de Florencio Varela, donde fueron asesinadas Morena Verri, Lara Morena Gutiérrez y Brenda Del Castillo.

Luego de que el ministro de Seguridad, Javier Alonso, asegurara que se trató de una “trampa organizada por narcos”, el gobernador Axel Kicillof hizo una publicación en su cuenta de X, sin dejar de incluir una cuota política, esta vez, en relación al origen de la banda narco que a priori está detrás de los crímenes.

“Avanza la investigación sobre los aberrantes asesinatos de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi. El Ministro de Seguridad, Javier Alonso, explicó ante la prensa que todo indica que fue un acto de venganza de un grupo narco internacional con base operativa en CABA“, dijo.

Y agregó: “Seguiremos informando a medida que avance la Justicia. Ante un hecho de esta naturaleza tenemos que ser serios y responsables para que se comprenda que el narcotráfico no conoce de fronteras ni jurisdicciones, y ejerce además todas las formas de la violencia machista".

Por último, pidió: “Tenemos que involucrarnos todos en la lucha para erradicar al narcotráfico. De lo contrario se fortalece y se vuelve impune”.

Qué dijo el ministro de Seguridad bonaerense sobre el triple crimen

En su diálogo con la prensa, el ministro de Seguridad confirmó la hipótesis de la trampa organizada para cobrar venganza, detrás de la que estaría una banda narco peruana, con sede en la Villa 1-11-14.

Alonso dijo que hay cuatro detenidos por el triple crimen, todos ligados a la banda narcocriminal acusados del delito de homicidio agravado. No obstante, señaló: “Sabemos que hay más personas involucradas”.

Cómo se dieron los hechos

“Subieron por sus propios medios a una camioneta en la rotonda de La Tablada para ir a un evento al que fueron invitadas, sin saber que era un trampa organizada por una banda narco que perpetró una plan para asesinarlas por venganza”, comentó Alonso.

Tal como surgió de los primeros resultados de las autopsias, el ministro confirmó que “fueron asesinadas entre las 23 y 00 de ese viernes”.

La hipótesis de la organización narco

Alonso dijo que la banda narco que se investiga por los crímenes opera desde Villa 1-11-14 y tiene diferentes puntos de venta en el sur del Conurbano. “Hay cuatro detenidos, todos ligados a este líder, pero estamos avanzando en la escala de la banda”, agregó.

Acerca de por qué se apunta a esta banda, indicó: “Sabemos que las chicas recorrían la zona de Flores y en ese contexto habrían dado con los integrantes de esta organización. Al parecer hubo un conflicto y estos asesinatos estarían ligados a una venganza”.

“Venimos trabajando hace horas en este domicilio, lo que permitió encontrarlas enterradas en el jardín. Fueron sus familiares quienes las reconocieron en la Morgue Judicial de Lomas de Zamora”, mencionó. No obstante, destacó que hay secreto de sumario, por lo que hay determinados datos que no pueden profundizarse.