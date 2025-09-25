Triple crimen en Florencio Varela: no sería la primera vez que en redes transmiten videos torturando personas

El caso de Brenda, Morena y Lara estremeció a toda la Argentina. No solo por su muerte, sino por todo lo que se ha conocido que ocurrió con ellas: fueron torturadas y toda la violencia se transmitió a través de redes sociales.

Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense, confirmó este miércoles en el programa A dos Voces por TN que el triple femicidio de Florencio Varela se transmitió en vivo por Instagram y TikTok.

Según detalló Alonso, las tres jóvenes llegaron engañadas a la casa de Varela, llevadas por alguien que se había ganado su confianza. El ministro explicó que la transmisión en redes fue vista por 45 personas, en un grupo cerrado. “El capo de la organización dijo ‘esto es lo que le pasa al que me roba drogas’”, relató, y remarcó que el líder de la banda ya fue identificado, aunque todavía está prófugo.

según Alonso, el motivo de hacer la transmisión fue “disciplinatorio”, para enviar un mensaje por parte del líder narco ‘el pequeño J’ o ‘Julito’, sobre lo que ocurre si alguien “le roba”.

¿Por qué transmiten torturas de personas?

Desde hace muchos años existe un nombre para este tipo de videos: snuff. En algunos casos se cree que este tipo de videos son mitos urbanos, pero en otros países de la región, como Colombia y México, el término es más común y está muy relacionado al narcotráfico y a bandas criminales.

Normalmente las personas que suelen aparecer en estos videos no saben lo que está ocurriendo y son llevadas con engaños para poder grabar (o transmitir en vivo) las torturas a las que son sometidos. En algunos casos para enviar un mensaje y en otros para enviar un mensaje. Estos videos también pueden llegar a ser comercializados.