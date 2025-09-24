Video: las últimas imágenes de las 3 chicas de La Matanza que aparecieron muertas en Florencio Varela

La investigación por la desaparición de Brenda del Castillo, Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) sumó este miércoles nuevos elementos que estremecen. Mientras la policía intenta confirmar si los tres cuerpos hallados en una vivienda de Florencio Varela corresponden a las jóvenes vistas por última vez el viernes en La Matanza, los investigadores reconstruyen el recorrido de una camioneta Chevrolet Tracker blanca, clave en el caso.

El último video de las chicas desaparecidas de La Matanza

Las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones y Monitoreo de La Matanza captaron el último registro del vehículo en la intersección de Crovara y El Tiburón, en la rotonda de La Tablada. Allí se habría visto a las chicas subir a la camioneta, que poco después desapareció del radar. Gracias a la imagen digitalizada, la policía obtuvo una patente que resultó estar adulterada: el martes fue secuestrado un vehículo con ese dominio, pero no coincidía con el de las filmaciones.

Horas más tarde, los investigadores hallaron una camioneta incendiada con las mismas características en las inmediaciones de una casa de Jáchal y Chañar, en Florencio Varela. En ese domicilio, allanado por orden judicial, se encontraron tres cadáveres en circunstancias que aún se investigan.

La principal hipótesis es que se trata de las tres jóvenes desaparecidas, aunque los cuerpos serán sometidos a peritajes forenses para confirmar las identidades. Mientras tanto, la policía trabaja para determinar quién conducía la camioneta y cómo se produjo el brutal crimen que conmociona al conurbano bonaerense.