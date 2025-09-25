El misterioso posteo de la hermana de Lara tras el brutal triple crimen en Florencio Varela: “Yo no entregué a...”.

Tras el hallazgo de los cuerpos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) en una vivienda de Florencio Varela, luego de una exhaustiva búsqueda, la hermana de la víctima más joven se expresó en redes sociales.

“Me venís a tirar tiros a mi casa. Andá a buscar a los peruanos”, publicó, mensaje que ahora está bajo investigación judicial para determinar a quién estaba dirigido y así avanzar en la causa por el triple femicidio.

La principal línea de investigación apunta a una represalia vinculada al narcotráfico, atribuida a una banda de narcotraficantes peruanos, dado que una de las mujeres habría retenido un cargamento de cocaína. Hasta el momento, cuatro personas fueron detenidas en relación con el caso.

El enigmático posteo en redes sociales de la hermana de Lara, una de las chicas asesinadas en Florencio Varela.

“Estoy haciendo el duelo de mi hermana y me venís acusar que yo entregué a mi hermana, h… de p…”, añadió la joven identificada como Agostina Gutiérrez. “Lcty, yo también la perdí a mi hermana”, cerró.

Las declaraciones de Agostina Gutiérrez se relacionan con lo que comunicó este miércoles Luz, prima de Lara, quien reveló a la prensa que la casa de la familia Gutiérrez fue atacada a tiros desde una moto.

Brenda, Lara y Morena - Florencio Varela - La Matanza

“No había nadie en el lugar, pero fueron varias detonaciones”, denunció Luz.El hecho ocurrió en las inmediaciones de los monoblocks 4 y 5 de La Tablada.

Se filtró que las jóvenes fueron torturadas y asesinadas en una transmisión en vivo

En medio de la conmoción por el triple crimen, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, reveló que las jóvenes fueron sometidas a torturas antes de ser asesinadas.

Además, detalló que esos ataques fueron transmitidos en vivo a través de una red social, en un grupo cerrado donde había alrededor de 45 personas conectadas.

Los detenidos por el triple crimen en Florencio Varela. (Gentileza)

La investigación apunta a un complejo entramado que vincula redes de prostitución con el narcotráfico y ajustes de cuentas. Según trascendió, el narco peruano señalado como autor de los homicidios habría declarado mientras exhibía las torturas: “Esto es lo que les pasa a los que me roban droga”.

Entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, los miembros de la banda se conectaron a esa cuenta. Una vez en línea, el líder ordenó a los sicarios iniciar las torturas contra las tres jóvenes.

Por su parte, los cuatro detenidos serán indagados e imputados este jueves, mientras que continúan las pericias en la vivienda donde fueron encontrados los cuerpos.