Juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa: en un llamado sorpresa, declara un joven de Zárate que denunció a los rugbiers

En la décima jornada del juicio a los rugbiers por el crimen de Fernando Báez Sosa se espera la palabra de un joven que denunció a uno de los atacantes semanas antes del asesinato en Zárate por una presunta agresión. Es un testimonio que puede marcar un punto de quiebre en el proceso que se lleva adelante en Dolores.

Hace algunos días se conocieron una serie de chats donde amigos de los rugbiers hablaban sobre un ataque a un tal “Maxi” en la ciudad del norte de la provincia de Buenos Aires.

El abogado Fernando Burlando junto a Graciela Sosa, la mamá de Fernando Báez Sosa. (Télam / Diego Izquierdo)

Fuentes judiciales indicaron que además serán testigos de la décima jornada de audiencias ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Dolores dos bomberos voluntarios que estuvieron esa noche. Se tratan de los únicos tres testimonios, ya que otros pautados inicialmente para el mismo día fueron desistidos tanto por los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García, como por los abogados de la familia de la víctima, Fernando Burlando y Fabián Améndola.

El último turno será de Pablo Gastón Zapata, un joven de Zárate que semanas antes del crimen de Fernando había denunciado a uno de los imputados por una presunta agresión en esa localidad del norte bonaerense.

Luciano Pertossi, el primero de los rugbiers en hablar

En ese sentido, uno de los que rompió por primera vez el silencio fue Luciano Pertossi. El joven pidió la palabra “solo para hacer una aclaración” y señaló que “no estaba ahí” en uno de los videos donde muestran cómo estaban atacando a Fernando. Este sería una de los primeros quiebres en el pacto de silencio.

Pertossi se sentó ante el Tribunal y remarcó: “Quiero aclarar algo, ¿lo hago? Yo no estaba ahí”. Después de emitir esas palabras subrayó que no iba a responder ninguna pregunta. No obstante, se le realizaron preguntas que, tal como había adelantado, no respondió.

El rugbier Luciano Pertossi interrumpió a los peritos que mostraban videos de la golpiza y dijo: “Yo no estaba ahí”.

“¿Dónde estaba?”, preguntaron los fiscales. Pertossi replicó: “No te voy a responder”.

Le reiteraron la pregunta. Pertossi volvió a evadirla. Dijo: “No te voy a responder”.

Su tono fue cada vez más desafiante. “¿Quién es la persona de negro que está atrás del auto?”, le reiteraron. “No quiero responder ninguna otra pregunta, no se esfuercen porque no voy responder más nada”, siguió. Se negó dos veces a dar ese dato.

Esto puede cambiar el rumbo de un juicio que estaba marcado por el pacto de silencio que tenían los rugbiers sobre cómo fue el ataque a Fernando Báez Sosa. En el cuarto intermedio, Hugo Tomei se reunió con los familiares de los imputados.