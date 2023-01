Juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa: los médicos señalaron que “no tenía signos vitales” al llegar al lugar

Este lunes empezó la sexta jornada del juicio a los rugbiers por el crimen de Fernando Báez Sosa con testimonios que serán claves para empezar a identificar qué rol tomó cada uno de los acusados en el violento ataque que tuvieron en la puerta del boliche Le Brique, en la ciudad de Villa Gesell allá por enero de 2020.

Este lunes serán 10 los testigos que están citados a declarar ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores durante la primera jornada correspondiente a la segunda semana del juicio por el crimen de Báez Sosa (18).

Los padres de Fernando Báez Sosa estarán presentes en las audiencias que se llevarán a cabo desde las 10 de la mañana.

Si bien en un primer momento estaba programado que durante esta semana declaren más de 50 testigos, muchos de ellos no fueron notificados finalmente por las partes, por lo que se prevé que el número sea menor al pautado inicialmente.

La gran novedad de este lunes fue que se tomaron las primeras imágenes de los rugbiers que asesinaron a Báez Sosa sin barbijo desde que comenzó el juicio. Ocupando posiciones similares, los hermanos Pertossi junto con Matías Benicelli y Ayrton Viollaz, estaban en la primera fila.

Detrás de ellos, se encontraba Máximo Thomsen, quien es uno de los más complicados de acuerdo a las declaraciones de los primeros testigos que hablaron en el inicio del juicio.

Justamente, este lunes una de las primeras en declarar fue la médica que atendió a Fernando en primer lugar, Carolina Garibaldi Larrosa. “No conozco que haya habido decesos en una maniobra de reanimación, es muy segura. La única lesión que suele ocurrir en esos casos puede ser una lesión costal, y ocurre en ancianos”, señaló la doctora descartando una de las hipótesis de la defensa.

“El protocolo indica que debe intentarse reanimar, con las maniobras básicas, unos 40 minutos. Pero, en las tareas de reanimación no huno ninguna respuesta por parte del paciente”, sostuvo. En ese marco, señaló que Fernando “tenía lesiones en el rostro y en el cuello”.

Más tarde, se esperan las palabras de Diego Duarte, el médico que realizó la autopsia, junto con otros peritos. Además, declarará el policía bonaerense Ramón Rueda, quien identificó a un testigo que vio al rugbier Máximo Thomsen realizar una señas agresivas cuando aún estaba adentro del boliche “Le Brique”, instantes antes del ataque a Fernando en la vía pública.

Los ocho rugbiers que mataron a Fernando Báez Sosa están sin barbijos en el juicio. Foto: Clarín

Para la mamá de Fernando Báez Sosa, los rugbiers “no sienten culpabilidad”

Graciela Sosa Osorio, la madre de Fernando Báez Sosa, fue tajante al referirse a los ocho rugbiers acusados de asesinar a su hijo a golpes: “Yo como madre creo que no sienten culpabilidad. Pareciera que están en su mundo. Uno los mira y no lo puede creer porque son chicos de la edad de Fer que tendrían que estar disfrutando con sus familias”.

Lo mismo ocurre con los padres de los imputados, a quienes también Graciela les mandó un mensaje contundente: que no se le acerquen. “Como yo no los conozco a ellos, espero que no se me acerquen porque por ahí se me acercan y me dan un abrazo sin saberlo. A esta altura yo ya no espero nada. Estoy tranquila y cuanto más lejos, mucho mejor”, dijo.

“Ya estaría en tercer año de abogacía, ya estaría trabajando y siendo feliz con nosotros. El día a día es muy difícil porque sentimos que tenemos esa necesidad de estar con Fer abrazándolo, compartir un domingo de familia. No tuvimos más Navidad, Año Nuevo, Día de la Madre, Día del Padre, nada”, remarcó Graciela.