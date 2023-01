La contundente declaración de Agustín Pichot sobre la violencia en el rugby después del asesinato de Fernando Báez Sosa

Si hay una voz autorizada en el mundo del rugby es la de Agustín Pichot, ex capitán de Los Pumas, y uno de los hombres que impulsa cambios dentro de la cultura del deporte en los últimos años. En las últimas horas, se volvió a viralizar un video donde da su parecer sobre la “naturalización” de la violencia en el rugby, después del crimen de Fernando Báez Sosa.

En los últimos días, comenzó el juicio a los ocho rugbiers que fueron autores del asesinato del joven de 18 años en Villa Gesell a la salida del boliche Le Brique. En ese marco, se conoció una conferencia que dio el ex jugador del CASI y que tuvo un exitoso paso por Francia sobre su postura por el crimen.

Los ocho rugbiers en el inicio del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa.

El mundo del rugby se vio conmocionado con el asesinato de Fernando, pero no había sido el único caso de violencia que involucraba a jugadores de diferentes clubes, sobre todo en el verano del 2020. Se habían visto casos de rugbiers de Rosario o noticias en Punta del Este.

En ese marco, el ex capitán de Los Pumas habló de los casos de violencia en el deporte: “Creo que el rugby naturalizó muchas cosas que estaban mal. ¿Vos me preguntás exactamente qué es? No son los valores. Naturalizamos que en un bautismo te caguen a trompadas, que te muerdan hasta que no te puedas sentar”.

“A mí me pasó, les hablo de la experiencia mía. ¿Sabés cómo estaba? Me mordieron la cola, un cachete, una persona de 130 kilos que tiene una mandíbula diferente y te agarra y parece un dogo, no me pude sentar por cuatro días, de verdad te lo digo, no sabés lo que me dolía. Todo el bondi riendosé. Cero gracioso. Me cortaron todo el pelo, que yo amaba mi pelo, no tiene nada de gracioso, naturalizás”, comentó.

“Cuando yo fui capitán, no, y tuve muchas discusiones. Por eso, empieza con autocrítica y con no naturalizar. Son años de una forma de ver las cosas, como es el machismo en la sociedad. Hay muchas cosas. Hay un revisionismo importante y al rugby durante el último año le tocaron todas juntas. Bien, no hay que discutirlas. No está bien esto, mataron un chico, no está bien”, agregó en su momento en una conferencia que impulsó Infobae.

“Para que no pase, lo primero que le pregunté a mi hija (hija no del ambiente del rugby, porque crecimos afuera, vinimos a vivir acá porque yo amo mi país), lo primero que le pregunté después de lo de Fernando Báez Sosa, nos sentamos en la mesa y le pregunté ese mismo día: ‘¿Qué pensás de los jugadores de rugby? “Son unos patoteros, quilomberos, agresivos”. No me iba a sorprender, pero una chica de 18 años, que el papá había sido un símbolo, llamalo como ustedes quieran, alguien conocido en el ambiente del rugby, está diciendo eso… Por eso le mandé un mensaje al papá de Fernando pidiéndole disculpas en lo que me competía a mí, porque en definitiva yo había sido uno de los que había transmitido esa naturalización, desde mi lugar, de alguna forma”, cerró.