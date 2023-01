Juicio por el crimen Fernándo Báez Sosa: en la cuarta jornada se espera la palabra de una testigo clave en el asesinato

Este jueves, en la cuarta jornada del juicio a los rugbiers por el crimen de Fernando Báez Sosa, se espera la palabra de una testigo clave en el homicidio. Se trata de Virginia Pérez Antonelli, la joven que le practicó maniobras de reanimación al chico de 18 años en la noche de Villa Gesell.

Además de la palabra de una testigo clave, lo que continuará serán más testimonios de amigos de Fernando, como de dos comerciantes que estaban abiertos en el momento del hecho en pleno centro de la ciudad de la Costa Atlántica.

Los ocho imputados estarán escuchando los testimonios.

Fuentes judiciales indicaron que, luego de las tres primeras audiencias del proceso oral, en las que brindaron declaración los padres de la víctima, Graciela Sosa Osorio y Silvino Báez, una docena amigos, policías, custodios del local bailable, y el remero Pablo Ventura y su padre, otros 12 testigos se presentarán hoy desde las 9 ante el Tribunal Oral Criminal (TOC) de Dolores.

Virginia fue una de las jóvenes que fue testigo de la brutal golpiza que terminó en la muerte de Fernando. Una vez que los agresores dejaron a la víctima en el piso, la chica de entonces 17 años le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar a la víctima.

En último término brindarán testimonio otros cuatro testigos del hecho: un taxista, una joven que estaba en un bar ubicado junto a “Le Brique”, el trabajador de un kiosco situado a pocos metros del lugar del ataque y la novia de él.

Los ocho imputados -Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23)- también estarán presentes, al igual que desde la apertura del debate oral.

Los testimonios de Pablo Ventura y los patovicas del boliche Le Brique

El joven remero, acusado falsamente por los rugbiers de participar del hecho, fue el primero en testificar en la tercera audiencia y apuntó contra Lucas Pertossi: “Una vez me enteré que habló mal de mí, dijo que yo le parecía un tonto”.

“Yo estaba en mi casa el sábado a la tarde y me viene a buscar la Policía. Me llevan a la DDI de Campana y me incautan el celular. Cuando me llevan a Villa Gesell me dicen que me inculpaban por el asesinato de un chico”, reveló.

Alejandro “Chiqui” Muñoz. El patovica dijo que hubo "saña" en el ataque contra Fernando Báez Sosa. (Foto / Télam)

Al jefe de seguridad del local bailable, Alejandro Claudio Muñoz (47), le mostraron el video del momento en el que sacan a los rugbiers por la cocina del boliche e insistió en que Thomsen estaba “muy alterado”.

“Ávila y Gómez (compañeros suyos) me dijeron que él era el que más había peleado con Fernando”, agregó. Y señaló al de rodete (Matías Benicelli) como “el que le pegó la patada con la que Fernando no se levantó más”.