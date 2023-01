Qué fue de la vida de Pablo Ventura, el chico que fue acusado por los rugbiers en el crimen de Fernando Báez Sosa

Tras el crimen de Fernándo Báez Sosa, no solo los diez rugbiers quedaron detenidos sino también Pablo Ventura, quien fue arrestado en Zárate y trasladado a Villa Gesell, pero días después fue liberado por falta de pruebas. Ahora, declarará en el juicio que tiene en el banquillo de los acusados a Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli, Ayrton Viollaz, y Luciano, Ciro y Lucas Pertossi.

Pablo Ventura fue liberado y sobreseído. (Gentileza Clarín)

Hace tres años, Ventura declaró que no conocía a los rugbiers y que él no había estado en Villa Gesell al momento del asesinato. Fue a principios de febrero de 2020 cuando el juez David Mancinelli finalmente lo sobreseyó, por lo que quedó totalmente desvinculado de la causa.

Por su injusta detención, en enero de 2022 el joven decidió demandar al Ministerio Público Fiscal del Poder Judicial boenarense por 10 millones de pesos como resarcimiento por los daños sufridos.

“Fernando está muerto. Un chico como yo, muerto. No te voy a decir que esto me arruinó la vida hoy, cuando pasó tanto tiempo, porque los padres y la novia de Fernando tienen la vida arruinada de verdad. Estos pibes hicieron que yo no sea el mismo. La Justicia es para Fernando y por todo lo que arruinaron al sacarlo del mundo”, había comentado en diálogo con Clarín.

Qué fue de la vida de Pablo Ventura

Pablo Ventura es relacionista público de un reconocido boliche de Buenos Aires. Además de compartir sus actividades, utiliza su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 19 mil seguidores, para promocionar su trabajo.

Pablo Ventura es relacionista público de un reconocido boliche de Buenos Aires. Foto: Instagram/@_pabloventr

Qué pena podrían recibir los rugbiers por el crimen de Báez Sosa

Los ocho rugbiers fueron imputados como coaturos del delito de “homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”. Si bien podrían recibir prisión perpetua, no todos tienen la misma responsabilidad en el asesinato.

Los rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa.

Máximo Thomsen

A Máximo Thomsen se lo señala como el líder del grupo y, también, el autor de la patada mortal contra Fernando Báez Sosa. “Lo agarraba del pelo y le daba patadas”, contó un testigo.

Su defensa apunta al testimonio de Diego Duarte, quien participó de la autopsia de Báez Sosa, y dijo que no se puede “determinar cual de todos los golpes y lesiones fue el que ocasionó el deceso”.

Ciro Pertossi

Ciro Pertossi, dice el expediente, es quien comenzó la brutal golpiza en la calle: primero lo empujó por la espalda y luego provocó que se cayera al suelo para seguir pegándole.

Además, fue capatado por imágenes chupándose los dedos con sangre cuando fue interceptado por la policía, para que no sospecharan de su participación en el crimen..

“Chicos, no se cuenta nada de esto a nadie”, escribió en el grupo de WhatsApp que compartía con sus amigos. Es hermano de Luciano y primo de Lucas, que también serán juzgados.

Lucas Pertossi

El mayor de los ocho es Lucas Pertossi, quien grabó con su celular la golpiza. Solo dejó de filmar un momento para agredir a uno de los amigos de la víctima, que intentaba defenderlo.

Una vez cometido el crimen, se quedó en la escena e informó a sus amigos lo sucedido: “Estoy acá cerca de donde está el pibe y están todos ahí a los gritos. Está la Policía, llamaron a la ambulancia… Caducó”.

Luciano Pertossi

Por su lado, Luciano Pertossi es el menor de todos, pero tenía 18 cumplidos al momento del crimen. Según testigos, fue quien comenzó la pelea con el grupo de amigos de Fernando dentro del boliche Le Brique de Villa Gesell. En la calle se sumó cuando el ataque ya se estaba perpetrando y también golpeó a la víctima. También le pegó a un amigo de Fernando y lo dejó tirado sobre el capot de un auto.

Matías Benicelli

Matías Benicelli arengó la pelea y también golpeó a Fernando. “A ver si volvés a pegar, negro de mier...”, le dijo a la víctima fatal luego de la golpiza. Fue quien abrió la puerta de la casa que alquilaban en Villa Gesell a la Policía, que detuvo a todo el grupo. En su camisa tenía sangre del joven asesinado.

Enzo Comelli

Como Ciro, Enzo Comelli fue uno de los primeros en agredir físicamente al chico asesinado y también le pegó a los amigos de la víctima. Según la Fiscalía, premeditó el ataque previo a repartirse los roles y luego observó de cerca la paliza que recibió el asesinado. Tenía un hematoma en su labio inferior.

Blas Cinalli

De Blas Cinalli el expediente dice que “existen sendos elementos probatorios” para demostrar “una participación criminal esencial en la comisión del hecho”.

En específico, se lo acusa de ser “agresor directo de Fernando” y de golpear a otros “sujetos que estaban en el piso”. En abril de 2020, un informe pericial determinó que debajo de las uñas de Báez Sosa se encontró material genético de este joven.

Ayrton Viollaz

Si bien en los videos nunca se observa a Ayrton Viollaz golpeando a la víctima o a alguno de sus amigos, las imágenes “lo ubican claramente junto a Fernando”. “Quizás se trate de un agresor directo. Se lo observa cerca de todo lo sucedido”, dice el informe de la Fiscalía.