Caso Loan: Laudelina va a hablar y apuntaría contra la mamá del nene con pruebas

Hace casi cuatro meses que Loan Peña fue visto por última vez en el naranjal, desde ahí, nunca más se supo sobre su paradero ni tampoco sobre los responsables. La Justicia nunca encontró el rumbo de la investigación y la causa se sigue estirando. En las últimas horas, habló Mónica Chirivin, abogada de la detenida e imputada, insinuó que su defendida brindará un testimonio clave contra la mamá del nene desaparecido en Corrientes.

Qué va a decir Laudelina Peña contra la mamá de Loan

En una entrevista que brindó con A24, la profesional remarcó que Laudelina Peña “va a hacer hincapié en el día del hecho”, hablará sobre detalles que “tal vez no le dio importancia porque no pensó jamás que eso podía ser” y agregó que “en el transcurso de estos meses, las conductas de distintos actores evidencian que lo que ella escuchó, vio y percibió no estaba tan equivocada, y no estoy hablando de El Naranjal. Después de que desaparece el chico”. Además, hablará sobre lo que ella observó durante el almuerzo, que fue la antesala del hecho y según El Trece tendría pruebas.

El nene sigue desaparecido.

Detenidos en la investigación por la desaparición de Loan

