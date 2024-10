“Escuché que hablaban de cuánto valía Loan”: la estremecedora confesión de la prima del nene

Hace más de 110 días que el nene de Corrientes se encuentra desaparecido y la Justicia no pudo encontrar el rumbo de la causa. En las últimas horas, se habrían aportado audios que se estarían analizando y Camila, la prima de Loan Peña, dio una estremecedora confesión sobre algo que escuchó.

Qué dijo Camila Núñez

La prima de Loan, habló con A24 y se mostró muy dolida sobre las cosas que se están diciendo: “La verdad es que estoy quebrada. Esa es la verdad, con todo lo que se dice, todo lo que escucho”, pero minutos después, confesó algo que no estaba en los planes.

Camila, la prima de Loan, dio su testimonio en la fiscalía de Goya.

Cuando el periodista le consultó sobre si temía ser descubierta por las escuchas que se están investigando sobre un supuesto precio que podría tener Loan, respondió: “Yo no dije nada malo. Sí escuché qué alguien hablaba de cuánto valía Loan, pero en esa conversación no me metí”.

Por otro lado, cuando los conductores del programa empezaron a hacer un repaso de la causa y los eventos que hubo, expresó no saber mucho y no brindó muchos detalles.

Marcha en reclamo de la desaparición del nene.

Los detenidos actuales en la causa por la investigación de Loan Peña